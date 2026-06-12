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Osmoro mrtvih u dvije saobraćajne nesreće: Stravične scene na auto-putu u Mađarskoj

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ATV
12.06.2026 10:01

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Осморо мртвих у двије саобраћајне несреће: Стравичне сцене на ауто-путу у Мађарској
Foto: Pixabay

Najmanje osam ljudi poginulo je u dvije saobraćajne nesreće koje su se dogodile na auto-putu M1 u Mađarskoj, kod Đera.

Jutros oko 4.30 časova, kamion se sudario sa građevinskom mašinom na 114. kilometru auto-puta M1, prenosi Mađar nemzet.

Здравко Шагољ

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Vozilo se nakon sudara zapalilo, a vozač kamiona je preminuo na licu mjesta.

Ubrzo nakon toga, oko 5.15 časova, minibus se sudario sa kamionom koji je bio zaustavljen zbog prethodne nesreće na 113. kilometru.

U minibusu je bilo devet osoba, od kojih je sedam poginulo na licu mjesta, a dvije su povrijeđene.

Na 115. kilometru kamion se zakucao u nekoliko nepokretnih mašina.

Vozilo je gurnulo mašine jednu uz drugu, zatim mu se kabina zapalila, a vatra potom proširila na teret.

Đerski vatrogasci koji su stigli na lice mjesta počeli su da gase plamen sa dva vodena mlaza, što je već spriječilo dalje širenje plamena.

U ime vlade, mađarski premijer Peter Mađar izrazio je saučešće porodicama stradalih.

(Kurir.rs)

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Tagovi :

Mađarska

Auto-put

Saobraćajna nesreća

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