Ilon Mask postao prvi bilioner u istoriji

Malo je poslovnih lidera toliko duboko ukorijenjenih u popularnu kulturu kao Ilon Mask, ambiciozni preduzetnik koji je postao centralna figura internet kulture i stekao bogatstvo koje ga je učinilo prvim svjetskim bilionerom.

Koliko je uopšte bilion dolara?

Da bismo uopšte shvatili šta znači imati bogatstvo od jednog biliona dolara (odnosno hiljadu milijardi), najbolje je taj iznos pretočiti u vrijeme i potrošnju.

Ako biste, na primjer, svakoga dana trošili čak milion dolara, trebalo bi vam nevjerovatnih 2.740 godina da potrošite jedan bilion. To znači da biste sa trošenjem milion dolara dnevno morali početi još u doba Starog Rima i antičke Grčke, mnogo prije nove ere, i trošiti taj iznos bez prestanka svakog dana kroz gotovo cijelu ljudsku istoriju da biste ga tek danas uspjeli potpuno potrošiti.

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Kada bi se taj novac podijelio građanima, Ilon Mask bi u ovom trenutku svakom punoljetnom stanovniku Hrvatske mogao da uplati oko 330.000 evra, što je iznos za koji se u Zagrebu može kupiti odličan porodični stan.

Da stvar bude još nevjerovatnija, kada bi se bilion dolara podigao u gotovini, u novčanicama od 100 dolara, i složio jedna na drugu, nastao bi toranj viši od 1.000 kilometara – udaljenost približno jednaka putu od Zagreba do Pariza, ali usmjerena pravo prema svemiru, daleko iznad Zemljine atmosfere, prenosi Indeks.

Uspio je da zadrži odanu bazu fanova

U vremenu kada su zabrinutost zbog društvene nejednakosti i negativan stav prema ultrabogatima sve izraženiji, Mask je uspio da zadrži odanu bazu poklonika uprkos svom astronomskom bogatstvu, i to bez pristupačnog i "narodskog" imidža kakav je, na primjer, pomogao milijarderima poput Vorena Bafeta da steknu naklonost šire javnosti, piše Rojters.

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Dok njegovi obožavaoci smatraju da je upravo njegov stil komunikacije „bez filtera“ dio privlačnosti, kritičari ga optužuju da raspolaže moći nalik onoj koju imaju oligarsi, upozoravaju na probleme korporativnog upravljanja u njegovim kompanijama te kritikuju njegove sve izraženije političke intervencije.

SpaceX prikupio 75 milijardi dolara u javnoj ponudi akcija

Uprkos tome, SpaceX – ogromna kompanija koja se bavi raketnom tehnologijom, satelitima i vještačkom inteligencijom te zajedno sa proizvođačem električnih automobila Tesla čini jezgro Maskovog poslovnog carstva – prikupila je rekordnih 75 milijardi dolara u jučerašnjoj inicijalnoj javnoj ponudi akcija, potvrđujući snažno interesovanje investitora za njegove poslovne poduhvate, prenosi Rojters.

Prije prodaje akcija, magazin Forbes procijenio je Maskovo bogatstvo na oko 780 milijardi dolara, znatno više od drugoplasiranog na listi najbogatijih ljudi svijeta, suosnivača Alphabeta Lerija Pejdža.