Lukašenko: Moskva je garant pravednog svjetskog poretka

Autor:ATV
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Predsjednik Aleksandar Lukašenko nazvao je Moskvu garantom pravednog svjetskog poretka.
„Ruska Federacija je moderna država sigurna u svoju snagu, jedna od vodećih svjetskih sila sa moćnim ekonomskim i odbrambenim potencijalom“, navodi se u čestitki Lukašenka povodom Dana Rusije koju je uputio ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu i građanima Rusije.
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On je istakao da su narodi Bjelorusije i Rusije kroz istoriju uvijek bili blisko povezani.
„Sjećanje na zajedničko prevazilaženje iskušenja, zajednička dostignuća i pobjede prenosi se sa generacije na generaciju. Upravo to prijateljstvo, provjereno vremenom, daje neiscrpnu energiju za dalji skladan razvoj“, naglasio je bjeloruski predsjednik.
On je Putinu poželio dobro zdravlje i uspjeh u radu, a građanima Rusije sreću, blagostanje i prosperitet, prenosi Sputnjik.
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