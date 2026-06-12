Logo

Lukašenko: Moskva je garant pravednog svjetskog poretka

Autor:

ATV
12.06.2026 09:35

Komentari:

0
Лукашенко: Москва је гарант праведног свјетског поретка
Foto: Tanjug/AP

Predsjednik Aleksandar Lukašenko nazvao je Moskvu garantom pravednog svjetskog poretka.

„Ruska Federacija je moderna država sigurna u svoju snagu, jedna od vodećih svjetskih sila sa moćnim ekonomskim i odbrambenim potencijalom“, navodi se u čestitki Lukašenka povodom Dana Rusije koju je uputio ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu i građanima Rusije.

Ротација полиција

Svijet

Majka ubila troje djece trakama za vježbanje: Tragedija u Masačustesu, otac zatekao jeziv prizor

On je istakao da su narodi Bjelorusije i Rusije kroz istoriju uvijek bili blisko povezani.

„Sjećanje na zajedničko prevazilaženje iskušenja, zajednička dostignuća i pobjede prenosi se sa generacije na generaciju. Upravo to prijateljstvo, provjereno vremenom, daje neiscrpnu energiju za dalji skladan razvoj“, naglasio je bjeloruski predsjednik.

On je Putinu poželio dobro zdravlje i uspjeh u radu, a građanima Rusije sreću, blagostanje i prosperitet, prenosi Sputnjik.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Aleksandar Lukašenko

Bjelorusija

Rusija

Vladimir Putin

Komentari (0)

Pročitajte više

Policija Republike Srpske Policija RS

Hronika

Četvoro prevezeno na UKC: Nova teška nesreća na putevima u Srpskoj

21 min

0
Ротација на полицијском аутомобилу.

Svijet

Majka ubila troje djece trakama za vježbanje: Tragedija u Masačustesu, otac zatekao jeziv prizor

29 min

0
Ел Нињо се враћа, метеоролози упозоравају: Ово би могло бити најгоре до сада

Društvo

El Ninjo se vraća, meteorolozi upozoravaju: Ovo bi moglo biti najgore do sada

33 min

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Region

Eksplozija u Zagrebu: Objekat se razletio po ulici, krov završio na željezničkoj stanici

41 min

0

Više iz rubrike

Ротација на полицијском аутомобилу.

Svijet

Majka ubila troje djece trakama za vježbanje: Tragedija u Masačustesu, otac zatekao jeziv prizor

29 min

0
Руски предсједник Владимир Путин састао се са предсједничком комесарком за права дјетета Маријом Љвовом-Беловом у Кремљу у Москви, 1. јуна 2026. године.

Svijet

Putin: Ljubav prema otadžbini i žrtva predaka ujedinjuju narod

43 min

0
Патролни чамац Емирата, други с десна, налази се близу танкера усидреног у Оманском заливу близу Ормуског мореуза, гледано са приобалног пута близу Хор Факана, Уједињени Арапски Емирати, петак, 1. мај 2026

Svijet

Iranci pokušali napasti brodove u Ormuskom moreuzu: Amerika oborila dva drona

1 h

0
Земља

Svijet

NASA snimila ''čudovište'' koje se kreće prema Evropi

1 h

0

  • Najnovije

09

52

General optužen za šverc pola tone kokaina!

09

45

NATO smanjuje broj vojnika KFOR-a na Kosovu i Metohiji

09

43

Istorijski poduhvat: U Srbiji prvi put ugrađeno vještačko srce dječaku iz Sarajeva

09

36

Ilon Mask postao prvi bilioner u istoriji

09

35

Lukašenko: Moskva je garant pravednog svjetskog poretka

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima