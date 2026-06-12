Lukašenko: Moskva je garant pravednog svjetskog poretka

„Ruska Federacija je moderna država sigurna u svoju snagu, jedna od vodećih svjetskih sila sa moćnim ekonomskim i odbrambenim potencijalom“, navodi se u čestitki Lukašenka povodom Dana Rusije koju je uputio ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu i građanima Rusije.

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On je istakao da su narodi Bjelorusije i Rusije kroz istoriju uvijek bili blisko povezani.

„Sjećanje na zajedničko prevazilaženje iskušenja, zajednička dostignuća i pobjede prenosi se sa generacije na generaciju. Upravo to prijateljstvo, provjereno vremenom, daje neiscrpnu energiju za dalji skladan razvoj“, naglasio je bjeloruski predsjednik.

On je Putinu poželio dobro zdravlje i uspjeh u radu, a građanima Rusije sreću, blagostanje i prosperitet, prenosi Sputnjik.