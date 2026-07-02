Jedan znak će u julu biti apsolutni miljenik sudbine: Sve će im ići od ruke

Retrogradni Merkur i opozicija planeta pravi ovog jula kosmičku dramu. Ipak, neki znakovi će tokom jula biti pod srećnom zvijezdom i doživjeti nevjerovatan uspjeh.

Jul će generalno biti izuzetno intenzivan, jer nas očekuje retrogradni Merkur skoro cijelog mjeseca, prilično opasan period oko 20. u mjesecu, kao i okretanje Neptuna i Saturna u retrogradni hod. Hodaćemo bukvalno kao po minskom polju, pa je jako važno da izbjegavamo velika okupljanja oko 20. jula i pažljivo pratimo vijesti.

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Poznata ruska astrološkinja Aljona Grig detaljno je objasnila kojim će to znakovima horoskop u julu biti najviše naklonjen.

Strijelac

Na trećem mjestu našao se Strijelac. Iako ga očekuju nagle promjene sudbine, ovo je izuzetno povoljan period za rast i razvoj kada je u pitanju karijera, ali i za putovanja i učenje novih vještina.

Glavno pravilo za vas ovog mjeseca je da ne pravite nikakve nagle i nepromišljene poteze, naročito ako ste rođeni početkom znaka. Ovo je savršeno vrijeme da proširite svoje vidike, posvetite se učenju i konačno završite započete poslovne projekte, a retrogradni Merkur će vam u tome neočekivano pomoći.

Blizanci

Drugo mjesto zauzimaju Blizanci, pred kojima je nevjerovatno moćan period vezan za fizičku aktivnost. Vi sada zaista možete da poboljšate svoje zdravlje, postanete mnogo aktivniji i izvučete apsolutno ono najbolje što vam sudbina nudi.

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Da biste to ostvarili, morate zauvijek da odbacite stara i nefunkcionalna rješenja, hrabro zakoračite u nepoznato i jednostavno zgrabite sve što poželite. Budite smjeliji, pogotovo ako ste rani predstavnici svog znaka, jer sada bukvalno rjiješavate svoju sudbinu i ne smijete da propustite ovaj trenutak.

Vjerujte u sebe i svoju zvijezdu vodilju, jer je ovo sjajno vrijeme za nova putovanja, edukaciju, krupne kupovine i promjenu posla, ali i za to da vam u život uđe potpuno nova ljubav.

Ovan

Kada je u pitanju ubjedljivi pobjednik ovog mjeseca, na tronu se nalazi Ovan. Vaš život se mijenja nevjerovatnom brzinom, napredujete i svakim novim danom postajete sve bolja verzija sebe. Sada konačno sazrijevate i spremni ste da odustanete od nečeg sitnog kako biste dobili nešto mnogo veće i značajnije.

Trenutno je najvažnije da se fokusirate isključivo na svoj glavni cilj i da ne dozvolite da vas ometaju nebitne sitnice. Vi možete doslovno sve, samo je bitno da vjerujete u sebe i hrabro spalite sve mostove za povlačenje. Retrogradni Merkur može donijeti sitna odlaganja, ali neka vas to ne plaši, već neka vam posluži kao motivacija da sve još jednom detaljno provjerite.

Glavno pravilo glasi da morate napustiti pasivan način života, riješiti se loših navika, zaboraviti na žaljenje za prošlošću i prestati da sažalijevate sebe. Vi ste snažni, prekaljeni borci i za vas predaja naprosto nije opcija.

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Iskoristite ovaj odličan trenutak za bavljenje sportom, duga putovanja, pokretanje sopstvenog biznisa, ulazak u novu vezu ili podizanje postojećih odnosa na viši nivo.

Upozorenje za 2 znaka

Ipak, zvijezde imaju posebno upozorenje za još 2 znaka.

"Veoma važan period očekuje Lavove i Vodolije, posebno one rođene na početku znaka, i ja bih ih rado dodala na ovaj spisak srećnika. Međutim, izuzetno opasan period oko 20. jula jasno govori da morate jako da se čuvate u blizini tog datuma i da nikako ne mislite da možete da prevarite sudbinu", izjavila je Aljona Grig.

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Ona napominje da Lav i Vodolija sada imaju ambicije koje dostižu potpuno nove visine, ali da nikako ne bi smjeli da postanu arogantni i umisle da su nepogrešivi i neranjivi. Zbog toga se strogo preporučuje da u tom periodu izbjegavaju aerodrome, morske luke, stadione, velike fabrike i sva mesta gde se okuplja veliki broj ljudi.

Dobro provjerite svu tehniku prije nego što izađete iz kuće i budite veoma obazrivi sa fizičkim naporima kako ne biste slučajno zadobili neku povredu. Ako budete poštovali ova pravila, ostatak mjeseca će vam ipak donijeti prijatne trenutke i pozitivne događaje.

(ŽenaBlic)