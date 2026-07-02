Turisti u Hrvatskoj neće moći noću da kupuju alkohol?

Split, kao i neki drugi gradovi u Hrvatskoj planiraju da uvedu zabranu prodaje alkohola u trgovinama. Razlog razmatranja ove odluke je sve veći broj incidenata povezanih sa pijanim turistima u centru grada.

Prema prijedlogu odluke koji je trenutno na javnom savjetovanju, prodaja alkohola bila bi zabranjena od 21 do 6 časova u periodu od 1. juna do 15. septembra.

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U obrazloženju mjere navodi se da su prizori poput povraćanja na ulicama, uriniranja na javnim površinama, spavanja u ulazima stambenih zgrada, tuča i glasne buke do ranih jutarnjih sati postali uobičajeni tokom ljetnih mjeseci u centru Splita.

Građani i stanari centra godinama upozoravaju na probleme, navodeći da turisti često prave buku, zvone na vrata i narušavaju javni red i mir.

Podaci Zavoda za hitnu medicinu Splitsko-dalmatinske županije pokazuju da je samo tokom juna zabilježeno više od 50 intervencija zbog alkoholisanih osoba na javnim površinama, pri čemu su u većini slučajeva u pitanju mladi strani turisti.

Najviše incidenata bilježi se vikendom, tokom organizovanih obilazaka barova poznatih kao "pub crawl", kada grupe turista obilaze više lokala i konzumiraju velike količine alkohola.

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Ako odluka bude usvojena, zabrana će se odnositi na sve oblike prodaje alkohola, uključujući supermarkete, mini-markete, kioske, benzinske pumpe, štandove, tržnice i prodaju putem automata.

Sprovođenje odluke nadziraće Državni inspektorat i druga nadležna tijela, a predviđene su visoke novčane kazne za kršenje zabrane - od 2.000 do gotovo 40.000 evra u zavisnosti od vrste prekršaja.

Grad Split navodi da je cilj mjere smanjenje narušavanja javnog reda i mira, kao i zaštita kvaliteta života stanovnika, kulturne baštine i životne sredine.

Slične mjere najavili su i drugi gradovi u Hrvatskoj, uključujući Zadar, Makarsku i Hvar, prenosi B92.

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Ukoliko prijedlog bude usvojen, odluka bi trebalo da stupi na snagu tokom avgusta.