Kazna 200 evra za sjedenje u hladu: Nova pravila na Bledu razbjesnila turiste

Turisti na Bledu u Sloveniji suočili su se sa novim pravilima koja su izazvala brojne negativne reakcije.

Komunalne službe pojačale su kontrole u priobalnom dijelu između Grajskog kupališta i Grand hotela Toplice, gdje je zabranjeno kupanje, ležanje i odmaranje.

Za kršenje pravila predviđena je kazna od 200 evra, a posjetiocima se preporučuje da koriste uređene prostore za odmor na Straži, gdje su dostupne ležaljke i drugi sadržaji, saopštila je Međuopštinska inspekcija i komunalno redarstvo Bleda, Bohinja i Železnika.

Mjere su izazvale brojne reakcije na društvenim mrežama.

"Majko, šta si danas radila na poslu? Ništa, jednom čovjeku sam napisala kaznu od 200 evra jer je sjedio u hladu ispod drveta", napisao je jedan korisnik.

Drugi su bili još oštriji, prenosi B92.

"Kako vas nije sramota? Po mom mišljenju, to je kršenje ljudskih prava", naveo je jedan komentator.

Pojedini smatraju da su pravila posebno sporna zbog visokih temperatura.

"Razumio bih u normalnim danima, ali po ovoj vrućini uznemiravate ljude koji traže komadić hlada", glasi jedan od komentara.

Lokalne vlasti, međutim, ističu da cilj mjera nije kažnjavanje turista, već zaštita prirode, sprečavanje erozije obale i održavanje reda u jednoj od najposjećenijih turističkih destinacija u Sloveniji.