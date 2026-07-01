Vjetar čupao stabla, odnio krov: Jako nevrijeme pogodilo Hrvatsku

Autor:ATV redakcija
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Jako olujno nevrijeme je danas popodne pogodila sjevernu Hrvatsku.
Nevrijeme se proširilo ka centralnim dijelovima zemlje, a u gradu Orahovici, oko 20 kilometara od Našica, bilo je izuzetno intenzivno, sa jakim vjetrovima i obilnom kišom, uzrokujući materijalnu štetu na nekim zgradama, prenose hrvatski mediji.
Pored padavina i vjetra, zabilježen je i drastičan pad temperature, koja je za samo sat vremena pala sa 34 na 19 stepeni Celzijusa, prenosi Indeks.
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Najveća šteta do sada zabilježena je u Orahovici, gdje su jaki vjetrovi podigli dio krova školske sportske dvorane.
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