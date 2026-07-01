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Vjetar čupao stabla, odnio krov: Jako nevrijeme pogodilo Hrvatsku

Autor:

ATV redakcija
01.07.2026 22:07

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Јако олујно невријеме је данас поподне погодила сјеверну Хрватску, одакле се проширило ка централним дијеловима земље, а у граду Ораховици, око 20 километара од Нашица.
Foto: Grad Orahovica

Jako olujno nevrijeme je danas popodne pogodila sjevernu Hrvatsku.

Nevrijeme se proširilo ka centralnim dijelovima zemlje, a u gradu Orahovici, oko 20 kilometara od Našica, bilo je izuzetno intenzivno, sa jakim vjetrovima i obilnom kišom, uzrokujući materijalnu štetu na nekim zgradama, prenose hrvatski mediji.

Pored padavina i vjetra, zabilježen je i drastičan pad temperature, koja je za samo sat vremena pala sa 34 na 19 stepeni Celzijusa, prenosi Indeks.

Пљусак киша

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Najveća šteta do sada zabilježena je u Orahovici, gdje su jaki vjetrovi podigli dio krova školske sportske dvorane.

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nevrijeme

Hrvatska

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