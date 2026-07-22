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Ljekari se bore za život povrijeđene žene: Automobil joj otkinuo noge?

Autor:

ATV redakcija
22.07.2026 07:06

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Возило Хитне помоћи.
Foto: Pexels

U Beogradu se juče oko 17 časova dogodila teška saobraćajna nesreća.

Žena (39) je zadobila teške povrede na Vračaru kad je automobil naletio na nju dok se sa ćerkom (6) nalazila na trotoaru, saznaje Telegraf!

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Automobil "audi A3" beogradskih tablica navodno joj je od siline udarca skoro otkinuo obje noge nakon čega je kolima Hitne pomoći prevezena u Urgentni centar gdje se ljekari bore za njen život. Djevojčica je zadobilo podlive po nogama.

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Tagovi :

Saobraćajna nesreća

Beograd

povrijeđena žena

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