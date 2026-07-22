Ljekari se bore za život povrijeđene žene: Automobil joj otkinuo noge?

Žena (39) je zadobila teške povrede na Vračaru kad je automobil naletio na nju dok se sa ćerkom (6) nalazila na trotoaru, saznaje Telegraf!

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Automobil "audi A3" beogradskih tablica navodno joj je od siline udarca skoro otkinuo obje noge nakon čega je kolima Hitne pomoći prevezena u Urgentni centar gdje se ljekari bore za njen život. Djevojčica je zadobilo podlive po nogama.