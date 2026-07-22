Policija još nije pronašla nož kojim je Uzunović ubio partnerku: Poznato kolika kazna mu prijeti

Amir Uzunović porijeklom iz BiH, ubio je u Vuhredu u Sloveniji svoju partnerku Zijadu.

Uzunoviću prijeti najmanje 15 godina zatvora, a tijelo je pronašao njihov maloljetni sin.

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Kako dalje ističu, istraga je daleko od završene, a kriminalisti još nisu pronašli oružje kojim je ubistvo počinjeno. Takođe, motiv krivičnog djela još nije poznat.

Podsjećamo, za njim je tragalo više od 30 policajaca tokom cijelog ponedjeljka, on se skrivao na nepristupačnom terenu, preplivao čak i Dravu, a onda u večernjim satima se vratio na mjesto zločina.

– U ponedjeljak oko 9 sati dobili smo informaciju da bi se osumnjičeni mogao kretati na području groblja u Vuzenici. Tamo smo poslali sve raspoložive jedinice, ali nam je uspio pobjeći. Tražili smo ga cijeli dan i tokom noći. Oko 21 sat u Operativno-komunikacijski centar (OKC) nazvao je građanin i rekao da bi se osumnjičeni mogao nalaziti na mostu u Vuhredu, a navodno je ušao i u autobus prema Muti. Pretpostavljali smo da bi se osumnjičeni mogao vratiti na mjesto zločina, pa smo na lokaciju poslali policajce. Tamo smo ga ispred stambene zgrade uočili u ponedjeljak oko 23.20 sati, uhapsili i odvezli u policijsku stanicu, gdje će biti i ispitan – rekao je Boštjan Kavc iz Policijske uprave Celje, prenosi Avaz.

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Kavc je dalje kazao da se Uzunović nije opirao, da je sarađivao s policijom i bio razuman i priseban.