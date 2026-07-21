Policajac izgubio živce u saobraćaju, pa pucao iz pištolja

Policijski službenik koji je bio van službe uhapšen je nakon incidenta u Rogoznici, gdje je, prema rezultatima kriminalističke istrage, zbog ranijih nesuglasica u saobraćaju prijetio trojici muškaraca i ispalio hitac iz službenog pištolja.

Kako je saopštila Policijska uprava šibensko-kninska, u Policijskoj stanici Šibenik sprovedena je kriminalistička istraga zbog sumnje da su počinjena krivična djela dovođenja u opasnost života i imovine opšteopasnom radnjom ili sredstvom i prijetnje.

Utvrđeno je da je osumnjičeni policijski službenik u nedjelju, 19. jula, u poslijepodnevnim časovima u Rogoznici, nakon prethodnih nesuglasica u saobraćaju, zaprijetio trojici muškaraca. Tokom sukoba iz službenog pištolja ispalio je jedan hitac u vazduh.

Društvo Najduža pećina u BiH krije tajne stare hiljadama godina

Nakon završene kriminalističke istrage, muškarac je predat pritvorskom nadzorniku Policijske uprave šibensko-kninske, dok je krivična prijava dostavljena nadležnom državnom tužilaštvu u Šibeniku.

Istovremeno, protiv trojice muškaraca uključenih u događaj podnesen je optužni prijedlog zbog prekršaja iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira. Oni su dovedeni u Prekršajno odjeljenje Opštinskog suda u Šibeniku.

Zbog cijelog događaja, u skladu sa Zakonom o policiji, načelnik Policijske uprave splitsko-dalmatinske donio je rješenje o udaljenju policijskog službenika iz službe. Protiv njega će biti pokrenut i disciplinski postupak.

(Večernji.hr)