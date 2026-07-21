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Policajac izgubio živce u saobraćaju, pa pucao iz pištolja

Autor:

ATV redakcija
21.07.2026 18:55

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полиција Хрватска
Foto: MUP Hrvatske

Policijski službenik koji je bio van službe uhapšen je nakon incidenta u Rogoznici, gdje je, prema rezultatima kriminalističke istrage, zbog ranijih nesuglasica u saobraćaju prijetio trojici muškaraca i ispalio hitac iz službenog pištolja.

Kako je saopštila Policijska uprava šibensko-kninska, u Policijskoj stanici Šibenik sprovedena je kriminalistička istraga zbog sumnje da su počinjena krivična djela dovođenja u opasnost života i imovine opšteopasnom radnjom ili sredstvom i prijetnje.

Utvrđeno je da je osumnjičeni policijski službenik u nedjelju, 19. jula, u poslijepodnevnim časovima u Rogoznici, nakon prethodnih nesuglasica u saobraćaju, zaprijetio trojici muškaraca. Tokom sukoba iz službenog pištolja ispalio je jedan hitac u vazduh.

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Nakon završene kriminalističke istrage, muškarac je predat pritvorskom nadzorniku Policijske uprave šibensko-kninske, dok je krivična prijava dostavljena nadležnom državnom tužilaštvu u Šibeniku.

Istovremeno, protiv trojice muškaraca uključenih u događaj podnesen je optužni prijedlog zbog prekršaja iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira. Oni su dovedeni u Prekršajno odjeljenje Opštinskog suda u Šibeniku.

Zbog cijelog događaja, u skladu sa Zakonom o policiji, načelnik Policijske uprave splitsko-dalmatinske donio je rješenje o udaljenju policijskog službenika iz službe. Protiv njega će biti pokrenut i disciplinski postupak.

(Večernji.hr)

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