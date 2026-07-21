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Tragedija na letu iz Zagreba: Putnik preminuo u avionu prije polijetanja

Autor:

ATV redakcija
21.07.2026 15:48

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Трагедија на лету из Загреба: Путник преминуо у авиону прије полијетања
Foto: Tanjug/AP/Jon Cherry

Uprkos pruženoj pomoći, muškarac je preminuo. Nakon što je njegovo tijelo izneseno iz aviona, let je nastavljen istim avionom i s istom posadom

U avionu kompanije Lauda Jurop u poned‌jeljak je, neposredno prije polijetanja sa aerodroma Franjo Tuđman u Zagrebu, preminuo putnik. Putniku je pozlilo dok je avion još bio na tlu, tokom faze taksiranja. Kabinsko osoblje odmah je reagovalo, a na mjesto događaja stigao je i medicinski tim koji je pokušao reanimirati putnika. Uprkos pruženoj pomoći, muškarac je preminuo. Nakon što je njegovo tijelo izneseno iz aviona, let je nastavljen istim avionom i s istom posadom.

Večernji list je kontaktirao zagrebački aerodrom gdje im je potvrđeno da se dogodio nesrećni slučaj.

"Nadležne službe aerodroma reagovale promptno i provele sve radnje iz svoje nadležnosti i u skladu sa svojim ovlastima. Zbog zaštite privatnosti osobe, kao i činjenice da Međunarodni aerodrom Zagreb (MZLZ) nije nadležan za iznošenje operativnih detalja vezanih uz let, putnika, posadu, medicinsko postupanje, odluke prevoznika ili eventualna postupanja drugih nadležnih tijela, nismo u mogućnosti dati dodatne informacije o ovom slučaju. Još jednom želimo istaknuti da su sve aktivnosti u nadležnosti operatora zračne luke provedene u skladu sa važećim propisima i utvrđenim procedurama koje se primjenjuju u ovakvim okolnostima" ističu iz MZLZ-a.

Riječ je o letu kompanije Lauda Jurop, firme čiji su avioni registrovanina Malti, a koja obavlja letove za irskog niskotarifnog avionskog diva Rajanera.

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Tagovi :

Aerodrom

Zagreb

Hrvatska

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