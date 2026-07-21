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Obilježena slava hrama Svetog velikomučenika Prokopija na Majevici

Autor:

ATV redakcija
21.07.2026 18:57

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Мајевица храм слава храма
Foto: Srna

Praznik Svetog velikomučenika Prokopija obilježen je na Majevici, a posebno svečano je bilo u selu Jablanica kod Lopara, gdje je proslavljena slava crkve.

U hramu Svetog velikomučenika Prokopija liturgiju su služili protojerej-stavrofor Dragomir Lazarević, protojerej Spasoja Radovanović i protonamjesnik Ostoja Dikić.

Nakon liturgije, kod spomenika koji se nalazi u porti crkve, služen je parastos poginulim borcima u proteklom Odbrambeno-otadžbinskom ratu iz sela Jablanica.

Obilježavanju su prisustvovali mještani iz Jablanice i okolnih sela, načelnik opštine Lopare Rado Savić, predsjednik Skupštine opštine Milenko Ristić i delegat srpskog naroda u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Želimir Nešković, prenosi Srna

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Tagovi :

Majevica

slava hrama

Sveti Prokopije

Lopare

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