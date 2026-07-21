Zastrašujuće nevrijeme pogodilo Skoplje: Apokaliptični snimci se dijele mrežama

Veoma snažno nevrijeme praćeno kišom i jakim vjetrom pogodilo je Skoplje.

Jak vjetar nosi sve pred sobom, stolice, plastične objekte i savija drveće kao da je od gume.

Na snimcima koji se dijele društvenim mrežama može se vidjeti veliki broj uništnjnih objekata, polomljenih saobraćajnih znakova.

Saobraćajnice su prekrivene velikim brojem objekata, smeća i drugih stvari koje je potrgao vjetar i nasumično ga nosi u svim pravcima.

Nevrijeme je napravilo veliku štetu te je zbog istog i saobraćaj znatno usporen.

Na jednom vido snimku, objavljenom na društvenoj mreži Iks vidi se automobil na koga je pala metalna krovna konstrukcija. Informacija o povrijeđenima nema, a pričinjena je materijalna šteta.