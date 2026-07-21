Zastrašujuće nevrijeme pogodilo Skoplje: Apokaliptični snimci se dijele mrežama

Autor:ATV redakcija
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Veoma snažno nevrijeme praćeno kišom i jakim vjetrom pogodilo je Skoplje.
Jak vjetar nosi sve pred sobom, stolice, plastične objekte i savija drveće kao da je od gume.
Skopje 21.07.2026 pic.twitter.com/4pSdih9MbR— Ademacedonia ✪ (@Ademacedonia_) July 21, 2026
Na snimcima koji se dijele društvenim mrežama može se vidjeti veliki broj uništnjnih objekata, polomljenih saobraćajnih znakova.
Saobraćajnice su prekrivene velikim brojem objekata, smeća i drugih stvari koje je potrgao vjetar i nasumično ga nosi u svim pravcima.
Nevrijeme je napravilo veliku štetu te je zbog istog i saobraćaj znatno usporen.
Na jednom vido snimku, objavljenom na društvenoj mreži Iks vidi se automobil na koga je pala metalna krovna konstrukcija. Informacija o povrijeđenima nema, a pričinjena je materijalna šteta.
PARTIZANSKA, NASPROTI RUMUNSKA!! pic.twitter.com/scxJy50Ky0— Ana (@Ana29393122) July 21, 2026
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