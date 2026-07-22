Hegset: Nastavljaju se američki vojni napori da vode brodove kroz Ormuski moreuz

Američki ministar odbrane Pit Hegset izjavio je danas da se američki vojni napori da vode brodove kroz Ormuski moreuz nastavljaju "tajno" nakon što su objavljeni u maju, i da su pomogli u isplovljavanju tankera sa do 500 miliona barela nafte kroz strateški plovni put.

Hegset je pred Odborom za budžet Senata kazao da američka vojska "kontroliše saobraćaj" u moreuzu, uprkos iranskim napadima, "već duže vrijeme", prenosi CNN.

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- Gurnuli smo skoro, vjerujem, između 400 i 500 miliona barela nafte pod nos Irana tokom 'Projekta Sloboda' - rekao je Hegset govoreći o inicijativi koju je nadgledala Centralna komanda vojske SAD za sprovođenje komercijalnih brodova kroz moreuz.

Hegset je, odgovarajući na pitanje demokratske senatorke iz Vašingtona Pati Marej, naznačio da je Iran zadržao mogućnost da puca na komercijalne brodove u moreuzu.

- Iran ne naplaćuje putarine, a trenutno pucaju na brodove - rekao je Hegset.

Američki ministar odbrane kaže da je rat do sada koštao Vašington 37,5 milijardi dolara (32,9 milijardi evra), navodeći da ta cifra uključuje očekivane troškove do 30. septembra ove godine.

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Predsjednica odbora Suzan Margaret Kolins je ranije na saslušanju rekla da američko Ministarstvo odbrane traži dodatnih 70 milijardi dolara u novom prijedlogu budžeta.

Hegset je kazao i da Kina i Rusija "na različitim nivoima" omogućavaju neke od aktivnosti Irana tokom rata između SAD i Irana.

On je kazao da "postoji mnogo načina" na koje SAD na to odgovaraju a da "dubina i obim toga treba da ostanu povjerljivi".

(Tanjug)