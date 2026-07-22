Hegset: Nastavljaju se američki vojni napori da vode brodove kroz Ormuski moreuz

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Američki ministar odbrane Pit Hegset izjavio je danas da se američki vojni napori da vode brodove kroz Ormuski moreuz nastavljaju "tajno" nakon što su objavljeni u maju, i da su pomogli u isplovljavanju tankera sa do 500 miliona barela nafte kroz strateški plovni put.
Hegset je pred Odborom za budžet Senata kazao da američka vojska "kontroliše saobraćaj" u moreuzu, uprkos iranskim napadima, "već duže vrijeme", prenosi CNN.
Srbija
Ljekari se bore za život povrijeđene žene: Automobil joj otkinuo noge?
- Gurnuli smo skoro, vjerujem, između 400 i 500 miliona barela nafte pod nos Irana tokom 'Projekta Sloboda' - rekao je Hegset govoreći o inicijativi koju je nadgledala Centralna komanda vojske SAD za sprovođenje komercijalnih brodova kroz moreuz.
Hegset je, odgovarajući na pitanje demokratske senatorke iz Vašingtona Pati Marej, naznačio da je Iran zadržao mogućnost da puca na komercijalne brodove u moreuzu.
- Iran ne naplaćuje putarine, a trenutno pucaju na brodove - rekao je Hegset.
Američki ministar odbrane kaže da je rat do sada koštao Vašington 37,5 milijardi dolara (32,9 milijardi evra), navodeći da ta cifra uključuje očekivane troškove do 30. septembra ove godine.
Nauka i tehnologija
Zahvat od 6 sati završili za 30 minuta: Humanoidni roboti prvi put uspješno operisali životinju
Predsjednica odbora Suzan Margaret Kolins je ranije na saslušanju rekla da američko Ministarstvo odbrane traži dodatnih 70 milijardi dolara u novom prijedlogu budžeta.
Hegset je kazao i da Kina i Rusija "na različitim nivoima" omogućavaju neke od aktivnosti Irana tokom rata između SAD i Irana.
On je kazao da "postoji mnogo načina" na koje SAD na to odgovaraju a da "dubina i obim toga treba da ostanu povjerljivi".
(Tanjug)
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Srbija
11 h0
Nauka i tehnologija
11 h0
Svijet
11 h0
Srbija
11 h0
Svijet
11 h0
Svijet
11 h0
Svijet
12 h0
Svijet
13 h0
Najnovije
10
22
10
14
10
12
10
05
10
04
Trenutno na programu