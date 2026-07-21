Pakao stiže iz Sahare: Evropu čeka toplotni udar kakav se ne pamti

Autor:ATV redakcija
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Saharska toplotna kupola i suvi vjetrovi mogli bi dijelovima Evrope donijeti istorijski visoke temperature.
Kako navodi Severe Weather Europe, ekstremni toplotni talas vjerovatno će ove nedjelje podići temperature na Pirinejskom poluostrvu na između 45 i 47 stepeni.
Naime, doći će do prodora vrelog vazduha direktno iz Sahare, dok se nova toplotna kupola učvršćuje na jugozapadu kontinenta.
Najviša temperatura ikada zabilježena u Španiji iznosila je 47,6 stepeni u mjestu La Rambla, 14. avgusta 2021. godine.
Kada je riječ o cijeloj Evropi, rekord drži Sirakuza, gdje je 11. avgusta 2021. godine izmjerena temperatura od 48,8 stepeni. Prema prognozama, nekoliko područja u Španiji moglo bi da se približi tim rekordima, a možda ih čak i premaši.
Predstojeće vrućine mogle bi da dovedu do šumskih požara, dodatnog opterećenja infrastrukture poput vodnih rezervoara i energetskih mreža, kao i povećanja zdravstvenih rizika.
Stanovnici neće imati mnogo olakšanja ni tokom noći, s obzirom na to da se očekuje da temperature neće padati ispod 25 stepeni.
Toplotna kupola, odnosno veoma topla vazdušna masa, obično je dominantna karakteristika letnjih vremenskih obrazaca u Evropi i donosi visoke temperature regionu koji se nalazi ispod nje.
Ona djeluje poput poklopca na loncu, odnosno zarobljava topao vazduh na svim nivoima ispod sebe.
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