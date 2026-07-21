Pakao stiže iz Sahare: Evropu čeka toplotni udar kakav se ne pamti

Saharska toplotna kupola i suvi vjetrovi mogli bi dijelovima Evrope donijeti istorijski visoke temperature.

Kako navodi Severe Weather Europe, ekstremni toplotni talas vjerovatno će ove nedjelje podići temperature na Pirinejskom poluostrvu na između 45 i 47 stepeni.

Naime, doći će do prodora vrelog vazduha direktno iz Sahare, dok se nova toplotna kupola učvršćuje na jugozapadu kontinenta.

Najviša temperatura ikada zabilježena u Španiji iznosila je 47,6 stepeni u mjestu La Rambla, 14. avgusta 2021. godine.

U Evropi rekord drži Sirakuza

Kada je riječ o cijeloj Evropi, rekord drži Sirakuza, gdje je 11. avgusta 2021. godine izmjerena temperatura od 48,8 stepeni. Prema prognozama, nekoliko područja u Španiji moglo bi da se približi tim rekordima, a možda ih čak i premaši.

Predstojeće vrućine mogle bi da dovedu do šumskih požara, dodatnog opterećenja infrastrukture poput vodnih rezervoara i energetskih mreža, kao i povećanja zdravstvenih rizika.

Stanovnici neće imati mnogo olakšanja ni tokom noći, s obzirom na to da se očekuje da temperature neće padati ispod 25 stepeni.

Šta je toplotna kupola?

Toplotna kupola, odnosno veoma topla vazdušna masa, obično je dominantna karakteristika letnjih vremenskih obrazaca u Evropi i donosi visoke temperature regionu koji se nalazi ispod nje.

Ona djeluje poput poklopca na loncu, odnosno zarobljava topao vazduh na svim nivoima ispod sebe.