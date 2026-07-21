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Zaplijenjeno oko 800 kilograma kokaina

Autor:

ATV redakcija
21.07.2026 19:48

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Заплијењено око 800 килограма кокаина
Foto: ATV

U akciji koju su zajedno sproveli pripadnici Finansijske policije iz Savone i Đenove i službenici Agencije za carinu i monopol (Adm), zaplijenjeno je 650 paketa kokaina sakrivenih u rashladnom kontejneru koji je iz Ekvadora stigao sa tovarom banana.

Prema procjenama istražitelja, da je droga dospjela na ilegalno tržište, njena vrijednost na ulici bi dostigla oko 250 miliona evra.

Prisustvo srpske zastave odmah je postala jedna od glavnih tema u italijanskim medijima. Međutim, stručnjaci upozoravaju da taj detalj sam po sebi ne predstavlja dokaz o porijeklo droge niti ukazuje na umiješanost srpskih kriminalnih organizacija.

U međunarodnom krijumčarenju narkotika karteli već godinama koriste različite simbole, logotipe, životinje, poznate robne marke, pa čak i zastave država kao interne oznake pojedinih pošiljki.

Riječ je o svojevrsnom sistemu obilježavanja koji omogućava razlikovanje različitih pošiljki, identifikaciju vlasnika robe, naručioca ili kriminalne grupe kojoj je pošiljka namijenjena.

Kako navode italijanski mediji i međunarodne organizacije koje se bave borbom protiv trgovine narkoticima, poput Interpola, prikupljaju ovakve simbole kako bi povezali zaplijene izvršene u različitim državama i rekonstruisale međunarodne kriminalne mreže.

Istražitelji zato analiziraju zastavu odštampanu na paketima kao jedan od tragova koji bi mogao da pomogne u rasvjetljavanju slučaja ali za sada ne postoji nijedan dokaz koji bi ukazivao na direktnu vezu sa Srbijom.

Kokain je bio sakriven među desetinama paleta banana koje su stigle iz jedne od glavnih ekvadorskih luka. Rashladni kontejneri sa tropskim voćem već godinama predstavljaju jedan od najčešćih načina za krijumčarenje kokaina iz Južne Amerike u Evropu.

Luka Vado Ligure posljednjih godina postaje sve značajnije čvorište trgovinskih tokova među Južne Amerike i Evrope, zbog čega se nalazi pod pojačanim nadzorom italijanskih vlasti.

Prije samo nekoliko sedmica u istoj luci zaplijenjeno je još oko 340 kilograma kokaina koji je u tom slučaju bio sakriven u pošiljci plantana. Ova zapljena dio je kontinuirane akcije italijanske Finansijske policije i Agencije za carine i monopole usmjerene na suzbijanje međunarodne trgovine narkoticima, uz pojačane kontrole tereta koji u Italiju stiže iz zemalja Latinske Amerike.

(Glas Srpske)

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Tagovi :

zaplijenjen kokain

Italija

Policija

Finansijska policija

Droga

narko karteli

krijumčarenje

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