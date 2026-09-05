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Cijena nafte blago pala

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05.09.2026 12:31

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Нафтна бушотина на нафтном пољу
Foto: Tanjug/AP Photo/Nic Coury

Cijena sirove nafte Brent danas je blago pala pod uticajem tenzija između SAD i Irana, na oko 95 dolara za barel, ali je na sedmičnom nivou porasla gotovo osam odsto, najviše od sredine jula.

Američka sirova nafta trgovana je oko 90 dolara za barel, uz sedmični rast od gotovo devet odsto, takođe najizraženiji od sredine jula, prenio je Trejding ekonomiks.

Međusobni napadi Sjedinjenih Američkih Država i Irana obnovljeni su ove sedmice prvi put poslije oko mjesec dana, što je ponovo podstaklo strahovanja od poremećaja u snabdijevanju naftom.

Na raspoloženje na tržištu uticala su i upozorenja Izraela da će "onesposobiti" iransku vojnu i civilnu infrastrukturu.

Američki potpredsjednik Džej Di Vens rekao je u četvrtak da Vašington ne planira pregovore sa Teheranom sve dok Iran ne prestane da napada komercijalne brodove u Ormuskom moreuzu.

Ipak, postoje pokazatelji da nafta i dalje stiže na tržište, dok je izvoz nafte iz Iraka povećan u avgustu, a očekuje se da će dodatno porasti u septembru, prenosi Tan‌jug.

U međuvremenu, očekuje se da će grupa Organizacije zemalja izvoznica nafte (OPEK plus) na sastanku u ned‌jelju zadržati nepromijenjenu politiku proizvodnje nafte za oktobar.

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Nafta

cijena

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