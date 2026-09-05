Guskova: General Mladić ući će u istoriju srpskog naroda

Senator Republike Srpske Jelena Guskova izjavila je u Beogradu da general Ratko Mladić nije izdao srpske ideale i da će zauvijek ostati u sjećanju srpskog, ali i ruskog naroda.

"Bio je čovjek neobičnog karaktera, snažan", istakla je Guskova, obraćajući se na komemoraciji u Domu Vojske povodom smrti generala Mladića.

Guskova je rekla da se o generalu već pjevaju pjesme i pričaju legende i dodala da je Republika Srpska danas živa i zdrava zahvaljujući Mladiću i Vojsci Republike Srpske.

"Na našu sreću, imam uspomene generala Mladića iz Haga, većina je objavljena, a zadatak za porodicu i srpske i ruske istoričare jeste da što više zabilježe šta je govorio i kako radio i ratovao Mladić. To je naš zadatak u narednih 10, 20 godina, dok su još živi njegovi saborci", naglasila je Guskova, koja je i ruski i srpski akademik i istoričar.

Ona je ukazala da je Zapad pokušavao da uništi i Srbe i Ruse nekoliko vijekova, te da su čak razrađivali programe uništavanja šta da urade da bi nestali Srbi na Balkanu.

Guskova je rekla da je Zapad htio prvo da posvađa i Srbe i Ruse, a onda ih podijeli na male teritorije, ali da to nije bilo moguće, jer će Srbi i Rusi uvijek pobijediti.

Ona je navela da se planiralo da ne postoji više Srba u BiH, nego samo da bude muslimanske BiH, ali da su srpska vojska i general Mladić željeli samo da budu na teritoriji gdje su većinski Srbi, što je i ispunjeno.

"Čini mi se da je Srpska jača od svih drugih teritorija, hrvatske i muslimanske, i pokazuje svijetu kako treba narod da se bori i živi u takvim teškim uslovima", poručila je Guskova.

Ona je dodala da je Republika Srpska najvažnija i da je vidjela kako Republika Srpska brine o srpskom narodu i srpstvu na cijelom Balkanu, kako na svoje važne praznike zove sve Srbe iz Makedonije, Mađarske, Albanije i druge.

Guskova je rekla da za postojanje jake i snažne Srpske treba da zahvaliti generalu Mladiću.

Ona se prisjetila i kako je tokom posjeta generalu Mladiću u Haškom tribunalu zapisivala i pokušala da zapamti sve što joj je pričao.

"Ja sam ga ispitivala, pamtila, a onda odmah trčala u hotel i ukucavala u kompjuter da sačuvam uspomene", rekla je Guskova.

Ona je navela da je samo jednom uspjela da uđe kod njega sa blokom i olovkom, a već sljedeći put su joj to oduzeli u Hagu.

Guskova je rekla da Republika Srpska slavi Mladića i Rusi isto tako, kao i da je general Mladić dobijao u Hagu mnogo poruka i iz Rusije i svakom je odgovarao.

"Vječna mu slava! Hvala svima koji su bili pored njega u vojsci, od njega su naučili mnogo. Poštujem porodicu Mladić koja je čvrsto stajala na nogama, pokušavali su da ga ubiju, do kraja je ratovao za Srpsku, srpstvo. Pamtićemo ga dugo. Istoričari imaju zadatak da dalje pišu i govore o njemu svuda u cijelom svijetu", naglasila je Guskova.

Ona je dodala da je sigurna da će Srbi svuda na Balkanu i svijetu pamtiti Mladića i ostati vjerni njegovom dugu.

"Rusija je sa vama, i ruski naučnici. Svako ko je znao Mladića i porodicu uvijek ćemo biti blizu vas i pomoći svime što možemo", rekla je Guskova.

Komemoraciji prisustvuju i predsjednik Republike Srpske Siniša Karan, kao i ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir, kao i ministri Vlade Srbije.

Prisutan je i vršilac dužnosti direktora "Autoputeva" Radovan Višković, prenosi Srna