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Požar između Prijakovaca i Ramića: Vatra prijeti prvim kućama

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05.09.2026 13:27

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Пожар између Пријаковаца и Рамића: Ватра пријети првим кућама
Foto: RTRS

U blizini Elektroprenosa između Prijakovaca i Ramića kod Banjaluke zapalilo se rastinje, a požar se približio i prvim kućama.

"Gori rastinje, vatra se približila prvim kućama, a na licu mjesta je već naša jedinica", rekao je za RTRS Komandir Vatrogasne brigade Banjaluka, Miroslav Malinić.

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Tagovi :

Prijakovci

Ramići

požar

vatra

Miroslav Malinić

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