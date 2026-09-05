Požar između Prijakovaca i Ramića: Vatra prijeti prvim kućama

Autor:ATV redakcija
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U blizini Elektroprenosa između Prijakovaca i Ramića kod Banjaluke zapalilo se rastinje, a požar se približio i prvim kućama.
"Gori rastinje, vatra se približila prvim kućama, a na licu mjesta je već naša jedinica", rekao je za RTRS Komandir Vatrogasne brigade Banjaluka, Miroslav Malinić.
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