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U Beogradu komemoracija povodom smrti generala Mladića

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05.09.2026 08:06

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У Цркви Рођења Пресвете Богородице у Обудовцу данас је служен парастос и одата почаст генералу Ратку Младићу, који је преминуо у 84. години у притворској болници у Хагу.
Foto: Srna

U Domu Vojske Srbije u Beogradu danas bi trebalo da bude održana komemoracija povodom smrti generala Ratka Mladića.

Početak komemoracije predviđen je u 12.00 časova

Darko Mladić, sin generala Ratka Mladića, izjavio je juče u Beogradu da će sahrana biti obavljena u ponedjeljak, 7. septembra i pozvao sve prijatelje, poštovaoce i građane da u što većem broju dođu u Beograd kako bi dostojanstveno na posljednji počinak ispratili generala.

On je naveo da će tijelo generala biti od 7.00 časova u crkvi Svetog Luke na Vidikovcu, gdje će posljednji oproštaj biti do 12.00 časova, nakon čega će se kolona uputiti ka Topčiderskom groblju gdje će Mladić biti sahranjen uz kćerku Anu.

Darko Mladić je na konferenciji za novinare rekao da je njegov otac ubijen u haškom Mehanizmu, i to nesavjesnim liječenjem i namjernim davanjem prejakih opijata koji su ga doveli do smrti.

On je istakao da haški Mehanizam manipuliše uslovima u pritvorskoj bolnici, te potvrdio da general Mladić jeste imao dobru njegu u haškom pritvoru, ali i naglasio da to nije isto što i liječenje.

Doktor Ognjen Gudelj, član medicinskog tima generala Ratka Mladića, istakao je da je general ubijen nečinjenjem ljekara i ljekarskog osoblja pritvorske bolnice u Sheveningenu.

Gudelj je naveo da, kada nekom ko je kardiološki bolesnik svakdovnevno ne mjerite pritisak i na radite analize bubrežne funkcije, a riječ je o bubrežnoj insuficijenciji, to onda predstavlja de fakto ubistvo.

"Ako vi to ne radite mesec dana to je smišljeno i promišljeno ubistvo. Ako mu ne dajete lek za dijabetes, a on je dijabetičar, to je ubistvo", naglasio je Gudelj na konferenciji za novinare u Beogradu.

Advokat odbrane generala Ratka Mladića Dragan Ivetić izjavio je da okolnosti smrti generala Mladića u haškom pritvoru ne smiju biti sakrivene i da Haški mehanizam ne smije zatvoriti ovo poglavlje ćutanjem ili nepotpunim otkrivanjem činjenica.

"Čovek je umro u međunarodnom pritvoru nakon što mu je odbijeno hitno humanitarno puštanje na liječenje. Njegova porodica ima pravo na odgovore", poručio je Ivetić.

General Ratko Mladić preminuo je u pritvorskoj bolnici u Hagu 27. avgusta. Haški Mehanizam je više puta odbio zahtjeve da general bude pušten radi liječenja u Srbiju, prenosi Srna

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general Ratko Mladić

Ratko Mladić komemoracija

Beograd

Srbija

Umro Ratko Mladić

Darko Mladić

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