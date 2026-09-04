"Doktorka je rekla: Antibiotici bi mu nepotrebno produžili život" - Darko Mladić otkrio šok informacije

Darko Mladić, gostovao je na Informer televiziji neposredno nakon što je na konferenciji za medije, na kojoj su govorili i ministar pravde u Vladi Republike Srbije Nenad Vujić, advokat odbrane Dragan Ivetić, kao i doktor Ognjen Gudelj, koji je liječio pokojnog generala Mladića, otkrio da je njegov otac ubijen u Hagu.

Darko Mladić je odmah na početku potvrdio svoju izjavu da je njegov otac ubijen pred njegovim očima, iako su neki brže-bolje počeli da ističu kako je takva izjava pretjerana.

– Znate šta, ja sam bio prisutan, a oni koji kažu da je moja izjava bila pretjerana, neka dokažu da je pretjerana. Mi imamo i dokumentaciju i sve – rekao je najprije Darko Mladić, za Informer.

Dodao je kako je dosad, dok je njegov otac bio živ, vodio računa da nečim njemu ne nanese štetu, ali da mu je sada svejedno i da hoće da stvari nazove njihovim imenom.

– Sve je počelo od donošenja one Rezolucije o genocidu. Doživio je infarkt i otkazali su mu bubrezi. Dvije i po godine je bio u krevetu. Mi smo se borili da dobije pravo na rehabilitaciju. Imao je otvorene rane od ležanja, a kada sam ih pitao zašto mu ne daju antibiotike, doktorka mi je rekla da bi mu tako nepotrebno produžili život – otkrio je Darko Mladić.

Kako je otkrio, posljednji put su njegovom ocu uzeli krv 6. juna ove godine.

Darko Mladić je otkrio i detalje o tome da su mu Holanđani nudili da se nad njegovim ocem izvrši eutanazija.

– Govorili su mi da je kod njih takav protokol, a ja sam rekao da sam apsolutno protiv toga. Pokušali su njega lično da ubijede da na to pristane, ali on je dao meni ovlašćenje da o tome odlučujem. U jednom trenutku su jednu moju odluku odbili rekavši kako je on u stanju da odlučuje. A on tada nije bio u stanju ni da govori. Bilo je to u maju ove godine. Zato sam ja rekao da je on ubijen – pojasnio je Mladić.

Darko Mladić je potvrdio da su Ujedinjene nacije, kao i Hag, jedna struktura koja funkcioniše potpuno totalitarno.

– Sve to funkcioniše po principu „kadija te tuži, kadija ti sudi“ – naveo je sin pokojnog generala Mladića.