Darko Mladić objavio detalje o sahrani Ratka Mladića

Darko Mladić, sin generala Ratka Mladića, rekao je da će njegov otac biti sahranjen u ponedjeljak, 7. septembra.

"Sahrana će biti održana u ponedjeljak od 7 časova u crkvi Svetog Luke u Košutnjaku i oni koji su zainteresovani da izraze saučešće i odaju počast generalu to mogu da urade od 7 do 12", časova.

Dodao je da će nakon toga povorka krenuti na Topčidersko groblje gdje će oko 14 sati biti obavljena sahrana.

Poručio je da će general Mladić počivati pored kćerke Ana.