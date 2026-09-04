Darko Mladić objavio detalje o sahrani Ratka Mladića

Autor:ATV redakcija
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Darko Mladić, sin generala Ratka Mladića, rekao je da će njegov otac biti sahranjen u ponedjeljak, 7. septembra.
"Sahrana će biti održana u ponedjeljak od 7 časova u crkvi Svetog Luke u Košutnjaku i oni koji su zainteresovani da izraze saučešće i odaju počast generalu to mogu da urade od 7 do 12", časova.
Dodao je da će nakon toga povorka krenuti na Topčidersko groblje gdje će oko 14 sati biti obavljena sahrana.
Poručio je da će general Mladić počivati pored kćerke Ana.
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