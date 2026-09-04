SNSD ozvaničio početak kampanje: Minić i Cvijanovićeva pobjednički kandidati

Lider SNSD-a Milorad Dodik i kandidati SNSD-a za predsjednika Republike Srpske Savo Minić i srpskog člana Predsjedništva Željka Cvijanović lijepljenjem prvog plakata ozvaničili su početak kampanje za opšte izbore.

Potpredsjednik SNSD-a i kandidat za srpskog člana Predsjedništva BiH Željka Cvijanović rekla je da je sigurna u veliku pobjedu uigranog stranačkog tima na čijem je čelu lider te partije Milorad Dodik.

"Nakon svih godina i iskušenja SNSD je bio i ostao brana i prepreka svima koji žele nanijeti zlo Republici Srpskoj", rekla je Cvijanovićeva.

Ona je navela da je SNSD partija koja ima integritet i jasne politike.

"Vjerujte nam jer ćemo stići u sve dijelove svijeta da kažemo istinu o Srpskoj i branimo njene interese", poručila je Cvijanovićeva.

Ona je navela da iza nje i drugih ljudi iz SNSD-a stoji čvrst tim predvođen Miloradom Dodikom.

"Želimo da imamo predsjednika Republike koji će istinski znati njenu važnost. Želimo i čvrstu stabilnu vlast i Vladu i to je ono što nam treba. Idemo u još jednu pobjedu SNSD-a i to je odgovornost koju zajedno moramo ponijeti da bismo ispunili svoj politički zadatak zbog kojeg smo i osnovani", rekla je Cvijanovićeva.

Dodik je istakao da je Republika Srpska danas stabilna i sređena, te da je cilj ove stranke da srpski narod i u narednom mandatu vodi kroz stabilne i uspješne vode.

SNSD ozvaničio početak kampanje

"Kampanja počinje danas i traje do 4. oktobra, kada treba da proglasimo pobjedu na svom nivoima", izjavio je Dodik u Banjaluci obraćajući se nakon simboličnog otkrivanja izbornih plakata.

Kandidat SNSD-a za predsjednika Republike Srpske Savo Minić rekao je da ova stranka iza sebe ima brojne uspjehe i rezultate, te da je spremna da istim tempom nastavi i u budućnosti.

Minić je istakao da je velika čast imati podršku i biti dio tima SNSD-a, na čelu sa predsjednikom Miloradom Dodikom, koji vodi u pobjede.

"Malo je vremena da nabrojimo šta je SNSD sve uradio za razvoj, za narod, za borce, za majke", rekao je Minić u obraćanju prilikom simboličnog otkrivanja prvog izbornog plakata SNSD-a u Banjaluci.

On je naveo da su najviši stranački funkcioneri napravili ogroman iskorak u pozicioniranju Republike Srpske u svijeti i uspjelu da otvore mnoga vrata i prenesu istinu najvećim svjetskim liderima.

"Sada smo u velikom investicionom ciklusu i imamo nešto o čemu smo mogli samo da sanjamo. Zadovoljstvo je biti dio ovog tima, koji gradi Republiku Srpsku upravo onako kako su to željeli oni koji više nisu među nama, a to je stabila i slobodna Republika Srpska", rekao je Minić.

On je istakao da zbog svih onih koji su dali živote za Republiku Srpsku i zbog budućnosti djece, tim SNSD-a na čelu sa Dodikom ide u izbornu pobjedu.

Dodik je poručio da su Savo Minić i Željka Cvijanović pobjednički kandidati za predsjednika Republike Srpske i srpskog člana Predsjedništva BiH.

On je naveo da SNSD trenutno ima 40 odsto podrške u Srpskoj i treba da, kako je rekao, "pomete" na izborima.

"Republika je danas stabilna i sređena, a preduzeli smo niz mjera da bude tako", naglasio je Dodik.

Plakat su otkrili Dodik, Cvijanovićeva i Minić, u prisustvu vrha SNSD-a, članova i simpatizera stanke.

Izborni slogan SNSD-a za opšte izbore je "Uvijek uz narod, uvijek uz Srpsku".