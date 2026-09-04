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Porota već šest dana bez odluke o presudi za majku koja je ubila troje djece

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04.09.2026 12:26

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Линдзи Кленси гледа поротнике који седе у судници током суђења за убиство у Вишем суду у Плимуту, Масачусетс, у уторак, 1. септембра 2026. године.
Foto: Tanjug/Greg Derr/The Patriot Ledger via AP, Pool

Suđenje Lindzi Klensi za ubistvo svoje troje djece je u završnoj fazi i čeka se da porota donese jednoglasnu odluku, ali to traje već šest dana.

Sudija Vilijam Salivan ponovo je otvorio zasjedanje tako što je još jednom prešao preko uputstava koja je dao porotnicima u vezi sa značenjem "razumne sumnje". Sada je došlo dotle da, kako javlja Skaj Njuz, sve zavisi od jdnog porotnika koji nipošto ne želi da promijeni svoj stav.

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"I s tim u vezi, sada ću vas zamoliti da nastavite sa vijećanjem", rekao je.

Sudija je već dva puta obaviješten da porota nije uspjela da donese odluku.

Oba puta sudija je porotnicima rekao da nastave sa vijećanjem, a na kraju je upotrebio ono što je poznato kao "dynamite charge", odnosno posebno sudijsko uputstvo kojim se porotnici podstiču da još jednom razmotre svoje stavove i pokušaju da postignu saglasnost.

Prema zakonu savezne države, sudija ne može treći put da naloži porotnicima da nastave sa vijećanjem bez njihove saglasnosti.

Kevin Redington, advokat Lindzi Klensi, uložio je prigovor na odluku sudije.

"Tražim da se sprovede dodatno ispitivanje", rekao je Redington.

"Moj zahtjev je da se ovaj porotnik, koji odbija da se pridržava vašeg uputstva i standarda razumne sumnje, ukloni iz porote."

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Sudija je rekao da su njegove prethodne napomene o "razumnoj sumnji" bile "isključivo konkretan odgovor na konkretno pitanje koje je postavljeno".

Dodao je da ne bi bilo primjereno da otkrije da li se u ovom trenutku slaže "sa jednim porotnikom ili sa njih 11".

Sudija je dodao da je prigovor odbrane "zabilježen u spisu", nakon čega je sud ponovo prekinuo zasjedanje.

"Izgleda da postoji jedan porotnik koji odbija da promijeni stav"

Razmjena između sudije i odbrane ukazuje "da postoji jedan porotnik koji odbija da promeni svoj stav", rekao je za Skaj Njuz Nik Kejk, advokat za krivično pravo.

"Naravno, sve mora da bude jednoglasno", dodao je.

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"Izgleda da je jedna osoba vjerovatno dovedena u situaciju da je više drugih porotnika pritiska da promijeni stav."

"Ali ta osoba čvrsto ostaje pri svom uvjerenju, što joj je i dozvoljeno."

(Telegraf.rs)

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Suđenje

Lindzi Klensi

Ubistvo

majka ubila troje djece

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