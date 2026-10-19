Provjerite sitniš u novčaniku: Ove kovanice vrijede i do 3.100 evra

Kovanice nam često ostanu u novčaniku, ladici ili negdje u kući, a da gotovo nikada ne zagledamo njihove motive i oznake.

Ipak, među sitnim novcem ponekad se može naći primjerak koji je zbog rijetkosti ili greške nastale tokom kovanja posebno zanimljiv kolekcionarima.

Pojedine kovanice od dva evra dostižu cijene od stotina, pa čak i hiljada evra. Posebno su tražena ograničena prigodna izdanja i primjerci sa dokazanim proizvodnim nepravilnostima.

Koje kovanice vrijedi provjeriti?

Rijetka kovanica iz Monaka sa likom Grejs Keli procjenjuje se na oko 3.100 evra.

Greške nastale tokom kovanja mogu značajno povećati kolekcionarsku vrijednost.

Pojedini primjerci sa nepravilno postavljenim središnjim dijelom mogu vrijediti oko 100 evra.

Kovanice sa znatno zarotiranim stranama mogu dostići cijenu od oko 200 evra.

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Njemački primjerak sa specifičnom greškom u kovanju procijenjen je na oko 1.200 evra.

Oštećenja nastala tokom korišćenja nisu isto što i fabričke greške.

Ipak, nije svaka kovanica sa neobičnim izgledom vrijedna. Na cijenu najviše utiču rijetkost, godina izdanja, očuvanost, potražnja i potvrđena autentičnost. O posebnim primjercima piše Index, izdvajajući nekoliko zanimljivih slučajeva.

Koliko vrijedi kovanica sa likom Grejs Keli?

Jedan od najpoznatijih primjera je kovanica od dva evra koju je Monako izdao 2007. godine, povodom 25. godišnjice smrti princeze Grejs Keli, nekadašnje holivudske glumice.

Iskovan je samo 20.001 primjerak, zbog čega je ova kovanica postala izuzetno tražena među kolekcionarima.

Prepoznaje se po portretu princeze, natpisu „MONACO“ i godini izdanja 2007, a na njoj se nalazi i oznaka autora portreta R. B. Barona.

Prema procjenama na kolekcionarskom tržištu, njena vrijednost iznosi oko 3.100 evra, zavisno od očuvanosti i uslova prodaje.

Međutim, postoji važan detalj: ova kovanica nije bila namijenjena redovnom opticaju, već se prodavala kolekcionarima. Zato su šanse da je slučajno pronađete u novčaniku veoma male.

Greške u kovanju mogu donijeti stotine evra

Osim rijetkih prigodnih izdanja, kolekcionarima su zanimljive i kovanice kod kojih je tokom proizvodnje došlo do greške.

Jedna od poznatijih nepravilnosti među kolekcionarima opisuje se kao „jaje na oko“. Riječ je o slučaju u kojem središnji dio kovanice nije pravilno postavljen unutar spoljašnjeg prstena, pa se metali neobično preklapaju. Takav izgled podsjeća na jaje na oko.

Prema procjenama koje prenose evropski mediji, primjerci sa ovom vrstom greške mogu da vrijede oko 100 evra.

Kovanice kod kojih su dvije strane znatno zarotirane jedna u odnosu na drugu mogu dostići cijenu od oko 200 evra, dok se za pojedine primjerke iskovane na pogrešnoj metalnoj pločici pominju iznosi i do 650 evra.

Ipak, navedeni iznosi nisu garancija da će svaki primjerak sa sličnom nepravilnošću biti prodat po toj cijeni. Za procjenu su važni autentičnost greške, stanje kovanice i interesovanje kupaca.

Njemačka kovanica procijenjena na 1.200 evra

Posebno zanimljiv primjer dolazi iz Njemačke. Prigodna kovanica od dva evra iz 2021. godine, posvećena saveznoj pokrajini Saksoniji-Anhalt, u jednom slučaju je, prema dostupnim navodima, iskovana na metalnoj pločici namijenjenoj kovanici od jednog evra.

Zbog toga su boje njenih dijelova obrnute: spoljašnji prsten je zlatne boje, a središnji dio srebrne. Osim toga, teži 7,50 grama umjesto uobičajenih 8,50 grama za standardnu kovanicu od dva evra.

Prema procjeni trgovca numizmatičkim predmetima Mincen Miler, uporediv primjerak sa takvom greškom mogao bi da vrijedi oko 1.200 evra.

Prije nego što se kovanica ponudi na prodaju, neophodno je provjeriti da li je greška nastala tokom proizvodnje, a ne naknadnim oštećivanjem ili prepravljanjem.

Šta uraditi ako pronađete neobičnu kovanicu?

Ako među sitnim novcem primijetite kovanicu koja se razlikuje od ostalih, najprije provjerite zemlju izdavanja, godinu i motiv. Korisno je da je uporedite sa fotografijama zvaničnih izdanja, koje objavljuje i Evropska centralna banka.

Posebnu pažnju obratite na neobičan položaj središnjeg dijela, zarotirane strane i druge moguće proizvodne nepravilnosti. Imajte na umu da oštećenja nastala korišćenjem nisu isto što i greške u kovanju.

Ako posumnjate da imate rijedak primjerak, zatražite mišljenje numizmatičara ili specijalizovane aukcijske kuće.

Važno je i da kovanicu ne čistite niti polirate. Takvi postupci mogu oštetiti njenu površinu i umanjiti kolekcionarsku vrijednost, prenose Nezavisne.