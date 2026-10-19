Njemačka industrija u problemu: Izgubljeno pola miliona radnih mjesta

Njemačka industrija izgubila je 496.000 radnih mjesta obuhvaćenih sistemom socijalnog osiguranja od početka 2019. do kraja 2025. godine.

To predstavlja pad od 7,1 odsto, dok je u uslužnom sektoru u istom periodu otvoreno više od 2,2 miliona novih poslova, pokazuju danas objavljeni podaci minhenskog instituta Ifo.

Nova radna mjesta u uslužnom sektoru nastala su prvenstveno u zdravstvu i socijalnim uslugama, kao i u javnoj upravi, napominje se u izvještaju.

Smanjenje zaposlenosti u industriji posebno je pogodilo automobilski i mašinski sektor, koji su do sada bili među glavnim pokretačima nemačkog privrednog razvoja.

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"Njemačka prolazi kroz ubrzanu strukturnu transformaciju. Ironično je što su upravo to sektori koji su do sada održavali naš prosperitet u padu", izjavio je direktor instituta Ifo u Drezdenu Joahim Ragnic.

Broj nezaposlenih u Njemačkoj pao je u septembru ispod tri miliona, ali je sezonsko poboljšanje na tržištu rada bilo slabije nego što je uobičajeno za ovo doba godine, saopštila je nedavno Savezna agencija za rad (BfA).

U septembru obično počinje jesenje poboljšanje na tržištima rada, ali sada na početku ovog perioda nema velike dinamike, rekla je predsjednica Savezne agencije za rad Andrea Nales, dodavši da je potražnja za radnicima u Njemačkoj i dalje relativno slaba, prenosi B92.