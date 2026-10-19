Potvrđena optužnica protiv Poljaka za paljevinu oltara u Međugorju

Optužnicom Tužilaštva BiH Krakovjaku je na teret stavljeno da je počinio četiri krivična djela i to ”izazivanje narodne, rasne i vjerske mržnje, razdora ili netrpeljivosti”, ”oštećenje ili rušenje vjerskih objekata” u sticaju sa ”teškim krivičnim djelom protiv opšte bezbjednosti ljudi i imovine” i ”izazivanje opšte opasnosti”.

Grubo narušavanje dostojanstva

Kako navode u Sudu BiH optuženi se tereti da je u noći sa 27. na 28. jul 2026. godine u opštini Čitluk, svjestan da javnim izlaganjem poruzi vjerskih simbola Katoličke crkve u hodočasničkom mjestu u Međugorju, izaziva vjersku mržnju, razdor i netrpeljivost među konstitutivnim narodima i ostalima koji žive u Federaciji BiH, vjernicima i hodočasnicima, grubo narušio dostojanstvo tog hodočasničkog mjesta.

”Za to je pribavio i pripremio pogodna sredstva i to crnu boju, četku za nanošenje boje i crni sprej, kojima je, između ostalog, na vjerskim simbolima ispisao uvredljive poruke i pogrdne natpise na više jezika. Time je izazvao uznemirenost i kod sveštenika iz Međugorja, I. L. i Z. P., koji su te radnje koje je preduzeo optuženi doživjeli kao teško omalovažavanje, poniženje, oskrvnuće vjerskog simbola Katoličke crkve koji im je svet, kao i potresenost i uznemirenost kod vjernika koji su o tim opisanim događajima razgovarali sa sveštenicima”, navodi se u optužnici.

Benzinom polio i zapalio oltar

Dodaje se da je oko 4.50 časova u Međugorju pokušao da izazove požar na vanjskom oltaru koji se nalazi u sastavu Crkve Svetog Jakova.

”Otvorenim plamenom pokušao je da zapali platno postavljen na krovnoj konstrukciji oltara, u čemu nije uspio jer se radilo o nezapaljivom materijalu. Nakon toga je, svjestan da će upotrebom opasnog sredstva, putem otvorenog plamena, prouzrokovati opasnost za imovinu većeg opsega, benzin iz kanistera izlio po inventaru vanjskog oltara te otvorenim plamenom izazvao požar, kojom prilikom su nastala oštećenja na oltaru i vanjskom inventaru, usljed čega je nastala materijalna šteta u iznosu od 130.767 maraka”, navodi se u optužnici.