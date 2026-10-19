Iz groba izvadio urnu s pepelom, optužen za povredu groba

Osnovni sud u Foči potvrdio je optužnicu protiv M.M. zbog krivičnog djela povrede groba, jer je nezakonito iz grobnice izvadio urnu sa pepelom pokojnika i sahranio je na drugom groblju.

Sve se odigralo 3. maja 2025. godine na pravoslavnom groblju u mjestu Obalj u Kalinoviku.

Prema optužnici M.M. je oskrnavio posmrtne ostatke M.Lj. koji je preminuo 27. jula 2024. godine u Čigaku u SAD. Njegovo tijelo je kremirano 5. avgusta 2024. godine u Americi, a sahrana je obavljena 26. septembra na seoskom groblju Obalj. Opijelo je izvršio sveštenik M.P. uz odobrenje episkopa Zahumsko-hercegovačkog, a pokojni M.Lj. je upisan u knjigu umrlih crkvene opštine Uloške.

”Sahrana je obavljena u grobnicu pokojnikovog pradjeda, a optuženi je urnu sa pepelom pokojnog M.Lj. izvadio iz grobnice tako što je pomjerio nadgrobnu ploču, koja se nalazila na grobu. Potom je uzeo urnu sa pepelom, te je prenio i sahranio na groblje Crkvice i Istočnom Sarajevu”, navodi se u optužnici.

Ukoliko se dokaže krivica M.M. prijeti novčana kazna ili kazna do tri godine zatvora.