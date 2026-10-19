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Akcija ”Istok Belt”: Uhapšene tri osobe zbog krijumčarenja maloljetnih migranata

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19.10.2026 11:48

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Акција ”Исток Белт”: Ухапшене три особе због кријумчарења малољетних миграната

U akciji ”Istok Belt” policijski službenici SIPA uhapsila su tri osobe zbog sumnje da su bavili krijumčarenjem maloljetnih migranata.

Akcija je sprovedena preko vikenda na području Sarajeva i Kaknja zbog sumnje da su počinjena krivična djela organizovanje grupe ili udruženja za izvršenje krivičnog djela krijumčarenja migranta.

U SIPA navode da je akcija inicirana nakon što su policijski službenici MUP-a Tuzlanskog kantona prilikom kontrole automobila u njemu zatekli četiri maloljetna državljanina Avganistana. Zbog nadležnosti u sve se uključila SIPA.

”Na području Kaknja SIPA je uhapsila dvije osobe zbog sumnje da su povezani sa krijumčarenjem maloljetnih migranata. Nastavkom istražnih aktivnosti, na području Sarajeva identifikovana je i uhapšena još jedn osoba koja se dovodi u vezu s ovim krivičnim djelima”, saopštila je SIPA.

Dodaju da su izvršeni pretresi uhapšenih osoba, kao i tri automobila pri čemu su otkriveni i privremeno oduzeti predmeti koji mogu poslužiti kao dokaz i daljem postupku.

”Osumnjičeni su sprovedeni u službene prostorije na kriminalističku obradu i ispitivanje u svojstvu osumnjičenih. Takođe, šest lica je ispitano u svojstvu svjedoka”, navode u SIPA.

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Tagovi :

krijumčarenje

Migranti

hapšenje

SIPA

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