Nesreća na putu Gradiška-Kozarska Dubica: Povrijeđena jedna osoba

Foto: ATV

Na magistralnom putu Gradiška-Kozarska Dubica u mjestu Gašnica dogodila se saobraćajna nesreća u kojoj je, kako je potvrđeno za Srpskainfo u PU Gradiška jedna osoba povrijeđena.

Nesreća se dogodila u poslijepodnevnim časovima, a učestvovala su dva automobila. U toku je uviđaj. (Srpskainfo )

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