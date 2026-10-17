Nesreća na putu Gradiška-Kozarska Dubica: Povrijeđena jedna osoba

Autor:ATV redakcija
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Na magistralnom putu Gradiška-Kozarska Dubica u mjestu Gašnica dogodila se saobraćajna nesreća u kojoj je, kako je potvrđeno za Srpskainfo u PU Gradiška jedna osoba povrijeđena.
Nesreća se dogodila u poslijepodnevnim časovima, a učestvovala su dva automobila.
U toku je uviđaj.
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