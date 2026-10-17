Logo

Nesreća na putu Gradiška-Kozarska Dubica: Povrijeđena jedna osoba

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
17.10.2026 17:54

Komentari:

0
Несрећа на путу Градишка-Козарска Дубица: Повријеђена једна особа
Foto: ATV

Na magistralnom putu Gradiška-Kozarska Dubica u mjestu Gašnica dogodila se saobraćajna nesreća u kojoj je, kako je potvrđeno za Srpskainfo u PU Gradiška jedna osoba povrijeđena.

Nesreća se dogodila u poslijepodnevnim časovima, a učestvovala su dva automobila.

U toku je uviđaj.

(Srpskainfo )

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

udes

Saobraćajna nesreća

Kozarska Dubica

Komentari (0)

Više iz rubrike

Тешка несрећа у БиХ, возач погинуо

Hronika

Teška nesreća u BiH, vozač poginuo

10 h

0
Милетићу и Каблару 12 и по година затвора за пљачку у хотелу ”Босна” у Бањалуци

Hronika

Miletiću i Kablaru 12 i po godina zatvora za pljačku u hotelu ”Bosna” u Banjaluci

1 d

0
Човјек држи у рукама лисице за хапшење.

Hronika

Određen jednomjesečni pritvor osumnjičenom za pucnjavu u Sarajevu

1 d

0
Спријечено кријумчарење миграната у БиХ.

Hronika

Uhapšen državljanin Turske zbog krijumčarenja troje sunarodnika

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

50

Ne zaboravite da pomjerite kazaljke: Počinje zimsko računanje vremena

20

21

Hanka Paldum se izgubila u Zagrebu! Policija reagovala

20

11

Teška nesreća u BiH: U udesu poginuo muškarac (34)

19

51

Oldtajmeri ukrasili Trebinje

19

45

Stankići u Batkoviću napravili plantažu oraha

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima