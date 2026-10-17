Teška nesreća u BiH, vozač poginuo

Autor:ATV redakcija
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Jedna osoba smrtno je stradala u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na magistralnoj cesti Bugojno - Gornji Vakuf-Uskoplje, u mjestu Vrbanja, na području opštine Bugojno.
Prema dostupnim informacijama, vozač je izgubio kontrolu nad automobilom, koji je potom sletio s kolovoza. Sumnja se da je uzrok nesreće bila neprilagođena brzina.
Vozač je od zadobijenih povreda preminuo, dok za sada nema više informacija o okolnostima koje su dovele do nesreće.
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