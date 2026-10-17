Teška nesreća u BiH, vozač poginuo

Jedna osoba smrtno je stradala u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na magistralnoj cesti Bugojno - Gornji Vakuf-Uskoplje, u mjestu Vrbanja, na području opštine Bugojno.

Prema dostupnim informacijama, vozač je izgubio kontrolu nad automobilom, koji je potom sletio s kolovoza. Sumnja se da je uzrok nesreće bila neprilagođena brzina.

Vozač je od zadobijenih povreda preminuo, dok za sada nema više informacija o okolnostima koje su dovele do nesreće.