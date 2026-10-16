Uhapšen državljanin Turske zbog krijumčarenja troje sunarodnika

U okviru operativne akcije "Balkan Route" Jedinice Granične policije BiH Trebinje danas su slobode lišili državljanina Turske nakon što je otkriven u krijumčarenju troje ruskih državljana.

Krijumčarenje je spriječeno prilikom nadzora državne granice u graničnom pojasu na području opštine Ravno i kontrolom automobila marke Hjundai, registrarskih oznaka Sjeverne Makedonije.

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O događaju je obaviješten dežurni tužilac Tužilaštva BiH, prema čijem je nalogu osumnjičeni vozač, državljanin Turske, lišen slobode zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično djelo krijumčarenje osoba.

Pripadnici Jedinice GPBiH Trebinje nastavljaju daljnji rad na ovom slučaju prema uputama postupajućeg tužioca Tužilaštva BiH navodi se u saopštenju Granične policije.