Lopov provalio u vrtić, ukradeni laptop i hrana

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Foto: ATV

Nepoznata osoba provalila je u prostorije privatne predškolske ustanove "Dječija Montesori kuća" u Zenici, odakle su otuđeni laptop i zasad neutvrđena količina prehrambenih proizvoda.

Prema informacijama MUP-a ZDK, teška krađa dogodila se tokom noći između 14. i 15. oktobra 2026. godine, u ulici Crkvice. Srbija U sudaru autobusa i teretnog vozila povrijeđeno sedam osoba Provala je izvršena u prostorije privatne predškolske ustanove "Dječija Montesori kuća", čija je vlasnica osoba inicijala N. K. iz Zenice. Tom prilikom počinilac je otuđio jedan laptop i neutvrđenu količinu prehrambenih proizvoda. Na mjestu događaja policijski službenici Policijske uprave i izvršili su uviđaj. Policija nastavlja aktivnosti na rasvjetljavanju slučaja, identifikaciji počinioca i dokumentovanju krivičnog djela teška krađa. Hronika Otkačila se prikolica kamiona, završila pored puta: Policija na terenu Za sada nema informacija o identitetu osobe koja je izvršila provalu niti o ukupnoj vrijednosti ukradenih predmeta. (CrnaHronika)

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