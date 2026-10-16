Lopov provalio u vrtić, ukradeni laptop i hrana

Autor:ATV redakcija
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Nepoznata osoba provalila je u prostorije privatne predškolske ustanove "Dječija Montesori kuća" u Zenici, odakle su otuđeni laptop i zasad neutvrđena količina prehrambenih proizvoda.
Prema informacijama MUP-a ZDK, teška krađa dogodila se tokom noći između 14. i 15. oktobra 2026. godine, u ulici Crkvice.
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Provala je izvršena u prostorije privatne predškolske ustanove "Dječija Montesori kuća", čija je vlasnica osoba inicijala N. K. iz Zenice.
Tom prilikom počinilac je otuđio jedan laptop i neutvrđenu količinu prehrambenih proizvoda.
Na mjestu događaja policijski službenici Policijske uprave i izvršili su uviđaj.
Policija nastavlja aktivnosti na rasvjetljavanju slučaja, identifikaciji počinioca i dokumentovanju krivičnog djela teška krađa.
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Za sada nema informacija o identitetu osobe koja je izvršila provalu niti o ukupnoj vrijednosti ukradenih predmeta.
(CrnaHronika)
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