Prava zimska idila na srpskoj planini: Prizori kao usred januara

Prava zimska idila usnimljena je danas na srpskoj planini Goliji, a gdje, sudeći prema video snimcima sa lica mjesta, snijeg uveliko veje.

Nestvarne prizore postavila je Instagram stranica "srbiju_upoznaj", pa kratko napisala - "Golija upravo".

Kako je objavio danas Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHMZ), u Srbiji će u subotu, 17. oktobra biti umjereno do potpuno oblačno vrijeme, u Banatu, centralnoj i istočnoj Srbiji ponegdje sa slabom kišom uz slab i umjeren, na istoku zemlje povremeno i jak zapadni i sjeverozapadni vjetar, saopštio je danas Republički hidrometeorološki zavod.

Najniža temperatura biće od 0 do 7 stepeni, a najviša do 17 stepeni.

(Telegraf.rs)