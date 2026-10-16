Velika Britanija uvodi zabranu za tri vrste pornografije

Velika Britanija će od 6. novembra zabraniti pornografski sadržaj koji prikazuje davljenje ili gušenje, seksualne odnose između osoba koje su u srodstvu ili se pretvaraju da jesu, kao i odrasle osobe koje se lažno predstavljaju kao djeca mlađa od 16 godina.

Mjere su najavljene nakon međustranačkog pritiska zbog zabrinutosti za negativan uticaj takvog sadržaja na žene i djevojčice, prenio je „Skaj njuz“.

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Britanski poslanici ocijenili su da bi novim pravilima zemlja mogla da uvede neke od najstrožih propisa o internet pornografiji u svijetu.

Ministarka pravde Velike Britanije Aleks Dejvis-Džons rekla je da vlada ima obavezu da u narednih 10 godina prepolovi nasilje nad ženama i djevojčicama, ističući da je štetnoj pornografiji i dalje lako pristupiti na internetu.

Ona je naglasila da cilj nije kriminalizacija bezopasnih seksualnih sklonosti, već sprečavanje širenja sadržaja koji može da utiče na shvatanje zdravih odnosa, posebno među mladima.

„Sadržaj koji normalizuje ili čak veliča nasilje nad ženama je opasan i može da zamagli granicu između onoga što je prihvatljivo u stvarnom životu“, navela je Dejvis-Džons.

Prema studiji Instituta za rješavanje problema davljenja iz 2024. godine, više od trećine odraslih osoba uzrasta od 16 do 34 godine reklo je da je barem jednom doživjelo davljenje ili gušenje tokom sporazumnog seksualnog odnosa.

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Istraživanje iste organizacije pokazalo je da je 43 odsto seksualno aktivnih mladih uzrasta od 16 do 17 godina navelo da je bilo izloženo takvom iskustvu.

(GlasSrpske)