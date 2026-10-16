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Ženu odnijela bujica nasred ulice: Dramatičan snimak kruži mrežama

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16.10.2026 11:16

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Фотографија жене коју носи бујица током поплава које су погодиле Истамбул, Турска.
Foto: Screenshot/Facebook

Žena je spasena nakon što ju je snažna vodena bujica ponijela ulicom u istanbulskom okrugu Esenjurt, dok su obilne padavine izazvale velike poplave širom najvećeg turskog grada.

Dramatični prizori zabilježeni su tokom nevremena koje je potopilo ulice, automobile, kuće i poslovne objekte. Prolaznici su odmah pritekli u pomoć ženi koju je voda nosila niz ulicu, a snimak njenog spasavanja ubrzo se proširio društvenim mrežama i turskim medijima.

Prema izvještajima objavljenim 15. oktobra, najmanje tri osobe su stradale, dok se za još petoro tragalo. Spasilačke ekipe nastavile su potragu za nestalima i evakuaciju stanovništva iz ugroženih područja.

Istanbul pod vodom, automobile nosila bujica

Obilne padavine počele su da pogađaju Istanbul 14. oktobra, a situacija se tokom dana dodatno pogoršavala. U pojedinim dijelovima grada ulice su se pretvorile u bujice, dok su podvožnjaci, saobraćajnice i podrumi zgrada bili ispunjeni vodom.

Vozila su ostajala zaglavljena na poplavljenim putevima, a neka su završila pod vodom ili ih je bujica pomjerala niz ulicu. Voda je prodirala u kuće, prodavnice, garaže i poslovne prostore.

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Posebno teško bilo je u četvrtima Esenjurt, Sultangazi, Ejupsultan i Gaziosmanpaša. Na pojedinim mjestima zabilježeni su i odroni te urušavanje dijelova puteva.

Prema podacima gradskog Centra za koordinaciju u vanrednim situacijama (AKOM), u četvrti Bejkoz zabilježeno je 255,8 litara kiše po kvadratnom metru.

Najmanje troje stradalih, pet osoba nestalo

Poplave su imale i tragične posljedice. Prema izvještajima objavljenim 15. oktobra, najmanje tri osobe su izgubile život, dok se petoro ljudi vodilo kao nestalo.

Među stradalima je i četrnaestogodišnjak koji je, prema navodima lokalnih medija, doživio strujni udar nakon što je stao u vodu u parku u četvrti Fatih.

U drugom slučaju, tridesetčetvorogodišnja osoba pala je na poplavljenom trotoaru u četvrti Sarijer, udarila glavom i kasnije preminula.

Spasilačke ekipe izvlačile su ljude iz poplavljenih objekata i vozila, dok su pojedini stanovnici morali da budu evakuisani uz pomoć vatrogasaca i specijalnih vozila.

Više od 1.200 poplava, saobraćaj u kolapsu

Razmjere nevremena pokazuju i podaci turskih službi. Prema izvještaju agencije Anadolija, zabilježeno je 1.277 slučajeva poplava i 15 klizišta.

Posljedice su prijavljene u 808 kuća, 280 poslovnih objekata i 76 vozila, a u intervencijama su učestvovale hiljade pripadnika nadležnih službi.

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Saobraćaj je bio ozbiljno poremećen, a gužve su u pojedinim periodima dostizale oko 90 odsto. Voda je preplavila brojne puteve i podvožnjake, dok su dijelovi javnog prevoza privremeno bili obustavljeni ili otežani.

Vlasti su 15. oktobra obustavile nastavu u školama i zabranile kretanje motocikala zbog opasnih uslova. Građanima je savjetovano da izbjegavaju izlaske bez prijeke potrebe, a stanovnicima podrumskih i suterenskih prostorija preporučeno je da potraže bezbjedniji smještaj.

Evakuisano više od 3.000 ljudi

Hitne službe nastavile su intervencije tokom noći i jutra, ispumpavajući vodu iz kuća, garaža, poslovnih prostora i saobraćajnica.

Američka novinska agencija Asošijeted pres (AP) izvijestila je da je evakuisano više od 3.000 ljudi koji su ostali zarobljeni zbog poplava.

Iako su pojedini dijelovi javnog prevoza postepeno ponovo počeli da rade, sanacija štete i provjera ugroženih područja nastavljene su i narednih sati.

Snimak žene koju je bujica nosila ulicom u Esenjurtu još jednom je pokazao koliko brzo obilne padavine mogu da pretvore gradske ulice u opasne vodene tokove.

Nadležne službe pozvale su građane na oprez zbog mogućnosti novih padavina i opasnosti koje predstavljaju poplavljeni putevi, podrumi i snažne vodene struje, prenosi Informer.rs.

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