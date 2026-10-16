U Francuskoj se sutra očekuje do 100.000 demonstranata: Policiji odobrena upotreba šok-bombi

Francuski ministar unutrašnjih poslova Loran Nunjez izjavio je danas da će policija i žandarmerija tokom protesta zakazanih za sutra moći da koriste sva raspoloživa sredstva prinude, uključujući šok-bombe u slučaju nasilja, a vlasti očekuju između 50.000 i 100.000 demonstranata širom zemlje, ne računajući Pariz.

"Policijski službenici i žandarmi moraju da budu u stanju da koriste šok-bombe i druga sredstva za razbijanje demonstracija koja su im na raspolaganju", rekao je Nunjez za televiziju Frans 2, navodeći da se očekuje prilično velika mobilizacija, prenio je BFM TV.

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On je istakao da se šok-bombe ne koriste kada se demonstracije odvijaju bez incidenata.

Njegova izjava uslijedila je nakon što je upotreba jedne vrste ovih sredstava privremeno suspendovana tokom protesta srednjoškolaca, poslije incidenta u Lensu, u kojem je učenik ostao bez ruke nakon kontakta sa šok-bombom.

Za sutra je najavljeno 250 demonstracija i 80 marševa, dok je nešto više od 40 skupova zvanično prijavljeno, rekao je Nunjez.

Prema njegovim riječima, očekuju se javne demonstracije, spontana okupljanja i blokade.

Policija je dobila instrukcije da obezbjeđuje demonstracije, interveniše u slučaju incidenata i prekida spontana okupljanja kada ometaju saobraćaj.

Nunjez je upozorio i na mogućnost nasilja, navodeći da u velikim gradovima pripadnici krajnje ljevice pokušavaju da izazovu incidente tokom protesta.

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Prema procjenama teritorijalne obavještajne službe, na skupovima širom Francuske, izuzev pariskog regiona, očekuje se između 50.000 i 100.000 ljudi.

Za Pariz se procjenjuje da bi protestima moglo da prisustvuje između 20.000 i 40.000 demonstranata.

(Tanjug)