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Ove banjalučke ulice danas ostaju bez struje

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16.10.2026 09:12

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Стубови за струју.
Foto: ATV

Zbog najavljenih radova danas će doći do redukcije u isporuci električne energije, saopšteno je iz Elektrokrajine.

Bez struje će od 9.00 do 12.00 časova ostati dijelovi ulica Aleja Svetog Save, Bana Milosavljevića i Kralja Petra I Karađorđevića.

Dijelovi naselja Novakovići, Vujinovići, Zalužani i Priječani neće imati struju od 9.30 do 14.00 časova.

Od 9.00 do 14.00 časova bez struje ostaju dijelovi ulica Fruškogorska, Vojvođanska, Dr Velimira Čovića, Krajiških brigada, Ranka Šipke i 8. kuljanska, te dio naselja Krčmarice.

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