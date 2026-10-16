Ove banjalučke ulice danas ostaju bez struje

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Zbog najavljenih radova danas će doći do redukcije u isporuci električne energije, saopšteno je iz Elektrokrajine.
Bez struje će od 9.00 do 12.00 časova ostati dijelovi ulica Aleja Svetog Save, Bana Milosavljevića i Kralja Petra I Karađorđevića.
Dijelovi naselja Novakovići, Vujinovići, Zalužani i Priječani neće imati struju od 9.30 do 14.00 časova.
Od 9.00 do 14.00 časova bez struje ostaju dijelovi ulica Fruškogorska, Vojvođanska, Dr Velimira Čovića, Krajiških brigada, Ranka Šipke i 8. kuljanska, te dio naselja Krčmarice.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
Najčitanije
12
34
12
31
12
24
12
15
12
12
Trenutno na programu