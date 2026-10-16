Rim produžio suspenziju Šengena sa Španijom

Autor:ATV redakcija
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Italija je produžila za još sedam dana suspenziju Šengenskog sporazuma sa Španijom, izjavio je izvor iz italijanskih vlasti.
Produženje suspenzije Italije u skladu je sa protivmjerama koje je preduzeo Madrid, koji je suspendovao svoj dio sporazuma sa Rimom do 22. oktobra.
Isti izvor navodi da će se italijanski ministri unutrašnjih poslova sastati u narednim danima kako bi pronašli druge oblike saradnje.
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Italija je prva suspendovala Šengenski sporazum sa Španijom 31. jula i u više navrata je produžavala mjeru, kao odgovor na masovni priliv migranata u špansku enklavu Seutu iz susjednog Maroka.
Madrid je kritikovao potez Rima u avgustu i okarakterisao ga kao neopravdan i suprotan interesima EU, te naveo da je to diskriminacija usmjerena protiv stanovništva Španije.
(Srna)
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