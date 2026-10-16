Svaka zemlja, uključujući i države Centralne Azije, može postati žrtva obojene revolucije koju organizuje Zapad, izjavio je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov.

"Svaka zemlja na svijetu, uključujući naše partnere u Centralnoj Aziji, mogla bi postati žrtva geopolitičke ekspanzije Zapada i obojenih revolucija koje on organizuje", rekao je Lavrov na plenarnoj sjednici Konferencije o bezbjednosti u Centralnoj Aziji i Avganistanu, održane u saradnji Organizacije Ugovora o kolektivnoj bezbjednosti /ODKB/, Zajednice nezavisnih država i Šangajske organizacije za saradnju.

Prema njegovim riječima, Zapad nastoji da izazove tenzije duž granica država ODKB-a, kao i destabilizaciju ostalih država učesnica Konferencije.

"Njihova uloga u stvaranju vještački izazvane krize u Ukrajini dobro je poznata, jer su godinama neprekidno širili NATO prema istoku, ka ruskim granicama", naveo je Lavrov.

On je zaključio da je Zapad doprinio krizi podržavajući otvoreno neonacistički i rusofobni režim u Kijevu.

(Srna)