Logo

Lavrov: Svaka zemlja može postati žrtva obojenih revolucija Zapada

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
16.10.2026 10:40

Komentari:

0
Руски министар спољних послова Сергеј Лавров током посјете Московском државном институту за међународне односе (МГИМО) поводом почетка школске године, познате као „Дан знања“, у Москви, у понедјељак, 7. септембра 2026. године.
Foto: Tanjug/AP Photo/Pavel Bednyakov

Svaka zemlja, uključujući i države Centralne Azije, može postati žrtva obojene revolucije koju organizuje Zapad, izjavio je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov.

"Svaka zemlja na svijetu, uključujući naše partnere u Centralnoj Aziji, mogla bi postati žrtva geopolitičke ekspanzije Zapada i obojenih revolucija koje on organizuje", rekao je Lavrov na plenarnoj sjednici Konferencije o bezbjednosti u Centralnoj Aziji i Avganistanu, održane u saradnji Organizacije Ugovora o kolektivnoj bezbjednosti /ODKB/, Zajednice nezavisnih država i Šangajske organizacije za saradnju.

Prema njegovim riječima, Zapad nastoji da izazove tenzije duž granica država ODKB-a, kao i destabilizaciju ostalih država učesnica Konferencije.

"Njihova uloga u stvaranju vještački izazvane krize u Ukrajini dobro je poznata, jer su godinama neprekidno širili NATO prema istoku, ka ruskim granicama", naveo je Lavrov.

On je zaključio da je Zapad doprinio krizi podržavajući otvoreno neonacistički i rusofobni režim u Kijevu.

(Srna)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Sergej Lavrov

Kijev

Ukrajina

Ruska vojna operacija 2026

Komentari (0)

Više iz rubrike

Полицајци прскају студенте бибер-спрејом у близини универзитета „Sciences Po” у Паризу, у сриједу, 7. октобра 2026. године, док они протестују због недостатка средстава у школама.

Svijet

U Francuskoj se sutra očekuje do 100.000 demonstranata: Policiji odobrena upotreba šok-bombi

2 h

0
Тинејџер планирао напад на храм у САД: "Ја сам неонацист"

Svijet

Tinejdžer planirao napad na hram u SAD: "Ja sam neonacist"

2 h

0
Дмитриј Медведев

Svijet

Medvedev: Zelenski ujeo ruku koja ga hrani

2 h

0
Трампов савјетник демантовао "Политико": Тотално лажне вијести о Сузи Вајлс

Svijet

Trampov savjetnik demantovao "Politiko": Totalno lažne vijesti o Suzi Vajls

3 h

1

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

40

Od perača sudova do Mišelinovog vodiča: Kuvar Savino Divinčenco stiže u Banjaluku

12

34

Bizarno: Dječaku (16) iznad oka rastao zub, ljekari u šoku

12

31

Velika Britanija uvodi zabranu za tri vrste pornografije

12

24

Cvijanović: Doktor Talić dao nemjerljiv doprinos unapređenju zdravstvenog sistema

12

15

Karan: Djelo i doprinos doktora Talića ostaju trajno upamćeni

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima