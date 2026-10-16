Tinejdžer planirao napad na hram u SAD: "Ja sam neonacist"

Američka policija spriječila je planirani napad na hinduistički hram u blizini Čikaga nakon što je dobila dojavu od osumnjičenikovog kolege.

Aleksandros Paporakis (19) iz Palatajna u Ilinoisu optužen je za terorističku prijetnju i nezakonito posjedovanje oružja. Pred sud je izveden prekjuče, piše Bi-Bi-Si.

Istražitelji tvrde da je Paporakis kolegi s posla u restoranu „Tako Bel“ poslao poruku o planiranom napadu, nakon čega je ovaj odmah obavijestio nadležne organe. Šef policije u Palatajnu Vilijam Nord potvrdio je juče da su u nedjelju dobili dojavu o planu za masovnu pucnjavu.

Informaciju je dostavila osoba koja je od Paporakisa primila „zabrinjavajuću elektronsku poruku“. „Ta komunikacija bila je presudna da policija sazna za cijeli slučaj“, rekao je Nord. Američka televizijska mreža Si-Bi-Es navodi da su tužioci potvrdili da je dojavu poslala osoba koja radi s Paporakisom.

Policija pronašla oružje i dokument od osam stranica

Prema Nordovim riječima, crvena „Honda RDIks“, registrovana na Paporakisa, u nedjelju je oko podneva ušla na parkiralište hinduističkog hrama u predgrađu Aurore. Osumnjičeni je pokušao da puca, ali mu se oružje zaglavilo, nakon čega se odvezao kući, gdje živi s majkom.

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Kako prenosi televizijska mreža En-Bi-Si Čikago, Paporakis je u porukama kolegi napisao da mu se pištolj zaglavio i da je pobjegao „izuzetno brzo“. Po povratku kući, na internetu je tražio uputstva za popravku oružja, a zatim je pozvao kolegu i rekao mu da i dalje namjerava da izvede napad. Policija vjeruje da je djelovao samostalno.

Šef policije Nord izjavio je da su službenici pretresli Paporakisov dom i pronašli pušku, napunjene okvire za municiju, stotine metaka i pancirni prsluk. Dodao je da su otkrili i dokument od osam stranica koji je sastavio osumnjičeni, a koji sadrži ekstremističke stavove i detalje planiranog napada.

U tim zapisima Paporakis se opisao kao „sociopatski neonacista i zagovornik nadmoći bijele rase“, objavio je Si-Bi-Es. Policija je ispitala i njegovu majku, ali ona, prema navodima nadležnih, nije željela da sarađuje.

Hinduistički hram, koji su lokalni mediji označili kao metu planiranog napada, saopštio je da uvodi dodatne mjere bezbjednosti. Ministarstvo spoljnih poslova Indije saopštilo je da ovaj incident „povećava zabrinutost zbog rasno motivisane netrpeljivosti i mržnje prema Indiji u SAD“.

Američki kongresmen iz Ilinoisa Radža Krišnamurti izjavio je da je „zgrožen“ ovim događajem. Na Fejsbuku je objavio da on i njegova porodica posjećuju taj hram i da su tamo bili i prošle nedjelje.

Šire područje Čikaga dom je jedne od najvećih indijsko-američkih zajednica u Sjedinjenim Američkim Državama, prenosi Indeks.hr.