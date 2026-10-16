Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski prepreka za okončanje sukoba u Ukrajini.

Tramp je za američku medijsku kuću "Njuzmaks" rekao da će mirovni sporazum biti jedino moguć bez Zelenskog koji, kako kaže, "nije dobar momak za pregovore".

"On ne želi dogovor. Tvrdi da hoće, ali to ne želi. Nisam veliki obožavalac Zelenskog", istakao je Tramp i izrazio je očekivanje da će sukob u Ukrajini uskoro biti završen.

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Njemačka novinska agencija DPA navodi da su se Tramp i Zelenski više puta sporili.

Zelenski je početkom sedmice izrazio žaljenje nakon što je Tramp postigao saglasnost sa Moskvom da Rusija isporuči više od 300.000 tona dizela Americi i na globalno tržište a zauzvrat je ublažio sankcije.

Zelenski je u razgovorima sa britanskim novinarom Pirsom Morganom izrazio žaljenje što Ukrajina "gubi snažnog partnera".

(Srna)