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Državljanin BiH pokušao da pređe granicu sa 50.000 evra u gotovini

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16.10.2026 07:45

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Граница
Foto: ATV

Vozač automobila registarskih oznaka BiH pokušao je da pređe granicu između BiH i Hrvatske preko prelaza Kamenko sa 50.000 evra u gotovini pronađenih ispod suvozačevog sjedišta.

Vozaču je zbog prekršaja izrečena novčana kazna u iznosu od 13.200 evra, a platio je dvije trećine izrečene kazne i troškove postupka.

Novac je otkriven tokom ulazne putničke kontrole, saopštila je Carinska uprava.

Prilikom pregleda putnika, prtljaga i vozila, uz pomoć službenog psa carinici su novac pronašli ispod suvozačeva sjedišta, prenose hrvatski mediji.

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Tagovi :

Granica sa BiH

Evri

Hrvatska

carina

Državljanin BiH

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