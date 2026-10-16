Državljanin BiH pokušao da pređe granicu sa 50.000 evra u gotovini

Autor:ATV redakcija
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Vozač automobila registarskih oznaka BiH pokušao je da pređe granicu između BiH i Hrvatske preko prelaza Kamenko sa 50.000 evra u gotovini pronađenih ispod suvozačevog sjedišta.
Vozaču je zbog prekršaja izrečena novčana kazna u iznosu od 13.200 evra, a platio je dvije trećine izrečene kazne i troškove postupka.
Novac je otkriven tokom ulazne putničke kontrole, saopštila je Carinska uprava.
Prilikom pregleda putnika, prtljaga i vozila, uz pomoć službenog psa carinici su novac pronašli ispod suvozačeva sjedišta, prenose hrvatski mediji.
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