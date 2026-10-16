Logo

Oteo djevojčicu u Novom Pazaru pa krenuo prema Beogradu: Uhapšen brzom reakcijom policije

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
16.10.2026 08:17

Komentari:

0
Ротација на полицијском аутомобилу полиције Србије
Foto: Tanjug

Brzom i efikasnom akcijom policije uhapšen je muškarac koji se sumnjiči da je u Novom Pazaru oteo šesnaestogodišnju djevojčicu, a potom sa njom krenuo u pravcu Beograda. Njegovo bjekstvo zaustavljeno je na području Mladenovca.

"Osumnjičeni za otmicu maloljetnice lociran je i uhapšen na području Mladenovca", potvrđeno je za agenciju RINA u Policijskoj upravi Novi Pazar.

Најновија вијест

Hronika

Teška nesreća u Banjaluci: Poginuo pješak, potpuno obustavljen saobraćaj

Pripadnici Odeljenja kriminalističke policije brzo su reagovali i ušli u trag osumnjičenom, čime je ovaj slučaj dobio epilog hapšenjem.

Kako je i zašto djevojčica oteta, za sada nije zvanično poznato, kao ni detalji same policijske akcije.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Novi Pazar

Policija

Otmica

Mladenovac

Komentari (0)

Više iz rubrike

Најновија, ударна вијест

Srbija

Jeziv prizor u Beogradu: Pronađen leš u tunelu za smeće!

19 h

0
Возило Хитне помоћи.

Srbija

Masovno trovanje učenika tokom rekreativne nastave, oglasila se škola

22 h

0
Ватрогасци стоје поред ватрогасног аута.

Srbija

Težak udes u Beogradu: Autobus udario u auto, vatrogasci rezali vozilo da izvuku vozača

1 d

0
Нова кућа страве у Србији: Тајне собе за мучење и убиства?

Srbija

Nova kuća strave u Srbiji: Tajne sobe za mučenje i ubistva?

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

40

Od perača sudova do Mišelinovog vodiča: Kuvar Savino Divinčenco stiže u Banjaluku

12

34

Bizarno: Dječaku (16) iznad oka rastao zub, ljekari u šoku

12

31

Velika Britanija uvodi zabranu za tri vrste pornografije

12

24

Cvijanović: Doktor Talić dao nemjerljiv doprinos unapređenju zdravstvenog sistema

12

15

Karan: Djelo i doprinos doktora Talića ostaju trajno upamćeni

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima