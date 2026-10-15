Jeziv prizor u Beogradu: Pronađen leš u tunelu za smeće!

U Hercegovačkoj ulici u Beogradu danas oko 16 sati pronađeno je tijelo, za sada, nepoznate osobe.

Kako se navodi, tijelo je pronađeno u tunelu za smeće.

Na licu mjesta je veliki broj pripadnika policije, kao i vatrogasci.

Za sada nije poznato na koji način je osoba preminula, kao ni da li se radi o nasilnoj smrti, piše Blic.