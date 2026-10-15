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Jeziv prizor u Beogradu: Pronađen leš u tunelu za smeće!

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15.10.2026 17:12

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Најновија, ударна вијест
Foto: ATV

U Hercegovačkoj ulici u Beogradu danas oko 16 sati pronađeno je tijelo, za sada, nepoznate osobe.

Kako se navodi, tijelo je pronađeno u tunelu za smeće.

Na licu mjesta je veliki broj pripadnika policije, kao i vatrogasci.

Za sada nije poznato na koji način je osoba preminula, kao ni da li se radi o nasilnoj smrti, piše Blic.

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Tagovi :

pronađeno tijelo

Beograd

Srbija

MUP Srbije

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