Dvostruki šampion „Mr. Olimpije“ i glumac iz filma „Paklene ulice“ stiže u Banjaluku

Banjaluka će 17. oktobra biti domaćin posebnog fitnes događaja koji okuplja ljubitelje treninga, bodibildinga i zdravog načina života. U "Gym4Life Čajavec" stiže Breon Ensli, dvostruki šampion „Mr. Olimpije“, jedan od najpoznatijih svjetskih bodibildera i sportista koji se može pohvaliti i ulogom u popularnom holivudskom filmu „Paklene ulice“.

Pod sloganom „Banjaluka trenira sa legendom“, posjetioci će imati jedinstvenu priliku da upoznaju čovjeka koji je dva puta osvojio najprestižniju titulu u kategoriji „Klasik fizik“, čuju njegovu inspirativnu životnu priču i učestvuju u treningu sa svjetskim šampionom. Događaj će biti održan u subotu, 17. oktobra 2026. godine, sa početkom u 12 časova, u „Gym4Life Čajavec“ u Banjaluci, uz podršku partnera „Proteini.si“ i „Yava Labs“.

Od američkog fudbala i Holivuda do svjetskog vrha bodibildinga

Breon Ensli jedan je od najprepoznatljivijih predstavnika modernog profesionalnog bodibildinga. Njegov put do svjetskog vrha nije bio jednostavan niti uobičajen.

Prije nego što je postao poznato ime na najvažnijim bodibilding takmičenjima, Ensli se aktivno bavio američkim fudbalom, a sportski talenat donio mu je i stipendiju na Univerzitetu Ajova Stejt. Nakon povrede koja je promijenila tok njegove sportske karijere, okrenuo se drugim profesionalnim izazovima, među kojima je bila i gluma.

Zanimljivo je da se Breon Ensli pojavio u četvrtom nastavku popularne filmske franšize „Paklene ulice“ iz 2009. godine, u kojem glavne uloge tumače Vin Dizel i Pol Voker. U filmu je ostvario manju ulogu asistenta FBI-ja, što je samo jedan od zanimljivih detalja njegove biografije.

Ipak, najveću svjetsku prepoznatljivost donio mu je bodibilding.

Ensli je 2017. godine osvojio svoju prvu titulu „Mr. Olimpije“ u kategoriji „Klasik fizik“, a već naredne godine ponovio je uspjeh i potvrdio status jednog od najboljih takmičara svoje generacije. Pored dvije titule „Olimpije“, u njegovoj bogatoj karijeri nalaze se i dvije pobjede na prestižnom takmičenju „Arnold Klasik“, 2018. i 2019. godine.

Njegova profesionalna priča nastavljena je i tokom 2026. godine, kada je nakon dugogodišnjih nastupa u kategoriji „Klasik fizik“ prihvatio novi izazov u kategoriji „Muškarci 212 bodibilding“ i ostvario pobjedu na „Azijskom profesionalnom prvenstvu“.

Jedinstvena prilika za razgovor i trening sa šampionom

Dolazak Breona Enslija u Banjaluku biće mnogo više od klasičnog gostovanja poznatog sportiste.

U okviru događaja u „Gym4Life Čajavec“ biće organizovan razgovor sa šampionom, tokom kojeg će posjetioci moći da čuju kako izgleda put do najvećih svjetskih titula, koliko su važni disciplina, kontinuitet i mentalna snaga, ali i sa kakvim se izazovima suočavaju profesionalni sportisti.

Poseban dio programa biće posvećen pitanjima publike, što će ljubiteljima fitnesa omogućiti da iz prve ruke dobiju savjete i čuju iskustva jednog od najuspješnijih takmičara u istoriji kategorije „Klasik fizik“.

Tokom događaja biće predstavljeni i proizvodi „Yava Labs“, dok će poseban doživljaj za prisutne predstavljati zajednički trening sa Breonom Enslijem, prilika koja se rijetko pruža ljubiteljima ovog sporta na našim prostorima.

Banjaluka trenira sa legendom!

Ovim događajem „Gym4Life“, zajedno sa partnerima „Proteini.si“ i „Yava Labs“, želi dodatno da inspiriše fitnes zajednicu i približi domaćoj publici iskustva, znanje i energiju sportista koji su dostigli sam vrh svjetske scene.

Bez obzira na to da li ste profesionalni sportista, rekreativac ili jednostavno volite trening i aktivan način života, susret sa Breonom Enslijem predstavlja priliku da motivaciju pronađete upravo tamo gdje nastaju veliki rezultati – u teretani.

Ne propustite priliku da upoznate legendu, čujete njegovu priču i trenirate sa dvostrukim šampionom „Mr. Olimpije“! Prijaviti se možete na info-pultu bilo koje teretane „Gym4Life“.