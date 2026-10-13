Dobrijević i Bubanja na FNC 35 u Podgorici

Autor:Ivan Dragičević
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Banjalučki kikbokser Stefan Dobrijević ponovo će u kavez FNC promocije. On će 7. novembra u Podgorici imati revanš protiv domaćeg borca Luke Bubanje.
Prošle godine je Dobrijević slavio prekidom protiv istog rivala u dvorani ''Morača''.
Bubanja je izrazio želju za revanšom, Dobrijević nije imao dilemu, jer je isti obećao u govoru poslije pobjede, a FNC je odlučio da ponovo spoji dva borca.
Meč će se održati u K1 disciplini sa malim rukavicama u kategoriji do 80 kilograma.
Banjalučanin je imao zakazan boks golim šakama u BKFC organizaciji protiv Stefana Negucića, ali je događaj u Beogradu prolongiran.
Sada se okreće obavezama za meč protiv Bubanje gdje ga očekuje novi meč u vreloj atmosferi.
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