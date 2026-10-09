Danac dao 17 golova na jednoj utakmici i izjednačio rekord Lige šampiona!

Matijas Gidsel još jednom je demonstrirao rukometnu magiju i potvrdio status najboljeg igrača današnjice. Danska superzvijezda odigrala je meč za pamćenje u pobjedi Fukse Berlina nad Portom (40:32) i tako sa 17 golova izjednačila vječni rekord po broju postignutih golova na jednoj utakmici Lige šampiona.

Gidsel je u trećem kolu Grupe A bio jednostavno nezaustavljiv za odbranu portugalskog tima. Rešetao je mrežu iz svih mogućih pozicija i već do odlaska na odmor sakupio sedam pogodaka, utrvši put Nijemcima do vođstva od 20:17 na poluvremenu.

Ono pravo uslijedilo je u nastavku.

U drugom dijelu igre danski desni bek ubacio je u još veću brzinu i dodao još deset golova. Utakmicu je završio sa nevjerovatnih 17 pogodaka iz svega 19 pokušaja. Ono što ovu partiju čini doslovno istorijskom jeste podatak da nijedan jedini gol nije dao sa linije sedam metara, sve je došlo iz otvorene igre.

Sa procentom šuta od astronomskih 89 odsto, Gidsel se zlatnim slovima upisao u istoriju najelitnijeg evropskog klupskog takmičenja.

Ovih 17 golova do sada je pošlo za rukom samo Hesusu Martinezu, koji je daleke 2009. godine u dresu Valjadolida spakovao istu porciju golova u mrežu solunskog PAOK-a. Ipak, Dancu je za ovaj podvig bilo potrebno samo 19 udaraca, što dovoljno govori o kakvoj se nepogrešivoj mašini radi.

Zahvaljujući ovoj pobjedi, Fukse Berlin je napravio ogroman korak ka narednoj fazi. Njemački velikan je inače finalista posljednja dva izdanja Lige šampiona, a iz ove grupe dvije najbolje ekipe idu direktno dalje.

Iako ima tek 27 godina, Gidselova vitrina sa trofejima već sada izgleda kao muzej. Sa reprezentacijom Danske ima dva olimpijska zlata i tri titule svjetskog šampiona, dok se 2026. godine popeo i na vrh Evrope.

(Telegraf)