Borac protiv Panatinaikosa u Atini: Poznati sastavi timova

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Foto: ATV

Fudbaleri banjalučkog Borca na startu Lige konferencije igraće u Atini sa ekipom Panatinaikosa.

UŽIVO: Poznati u i sastavi timova, a treneri Vinko Marinović, te strateg Panatinaikosa Danac Jakub Nestrom odlučili su se ta sledećih 11 igrača: Borac: Jurkas, Herera, Saničanin, Majers, Cipetić, Ogrinec, Jojić, Savić, Hiroš, Roguljić, Juričić. Panatinaikos: Penja, Kirjakopulos, Van Drongelen, De Fraj, Kalabrija, Unahi, Kamara, Kangva, Andino, Taborda, Deser

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