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Borac protiv Panatinaikosa u Atini: Poznati sastavi timova

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15.10.2026 17:46

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Борац против Панатинаикоса у Атини: Познати састави тимова
Foto: ATV

Fudbaleri banjalučkog Borca na startu Lige konferencije igraće u Atini sa ekipom Panatinaikosa.

UŽIVO:

Poznati u i sastavi timova, a treneri Vinko Marinović, te strateg Panatinaikosa Danac Jakub Nestrom odlučili su se ta sledećih 11 igrača:

Borac: Jurkas, Herera, Saničanin, Majers, Cipetić, Ogrinec, Jojić, Savić, Hiroš, Roguljić, Juričić.

Panatinaikos: Penja, Kirjakopulos, Van Drongelen, De Fraj, Kalabrija, Unahi, Kamara, Kangva, Andino, Taborda, Deser

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FK Borac

FK Panatinaikos

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