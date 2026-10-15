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Novi skandal u Partizanu – Saša Ilić izbacio Dembu Seka iz tima!

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15.10.2026 16:59

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Нови скандал у Партизану – Саша Илић избацио Дембу Сека из тима!
Foto: Tanjug/JOVANA KULAŠEVIĆ

Senegalac Demba Sek ušao je u sukob sa jednim od saigrača u trening-centru „Zemunelo“, zbog čega je trener Saša Ilić odlučio da ga odstrani iz takmičarskog pogona.

Zbog kršenja klupske discipline, Sek bi mogao da propusti predstojeći duel sa Železničarom u Pančevu, a postoji mogućnost da ostane van ekipe do kraja godine. Konačna odluka očekuje se narednih dana.

Ovo nije prvi put da se krilni napadač suočava sa problemima zbog ponašanja. Ranije je bilo upozorenja na nedisciplinu, ali najnoviji incident mogao bi da dovede do ozbiljnijih posljedica.

Sada se čeka i reakcija uprave crno-bijelih, koja bi mogla da izrekne dodatnu kaznu. Sve se dešava u trenutku kada Partizan pokušava da popravi rezultate i stabilizuje atmosferu u svlačionici.

(Mocart sport)

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Saša Ilić

FK Partizan

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